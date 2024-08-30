Yüksekova'da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı
HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı.
Hükümet Konağının bahçesinde düzenlenen törende, Atatürk heykeline çelenk sunulurken, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve öneminin belirtildiği konuşmanın ardından tören son buldu.
Törene Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, Yüksekova İlçe Jandarma Komutan Vekili Emirhan Bedir, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcısı Hanifi Kul, Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, STK başkanları katıldı.
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