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Yüksekova'da caddeler göle döndü, araçlar adeta suda yüzdü

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinde bastıran sağanak yağış akşam saatlerinde etkisini artırarak caddeleri göle çevirirken, araçlar ise su içinde ilerlemekte zorlandı.

Meteorolojinin uyarıları sonrası yoğun yağışlar nedeniyle ilçede hayat durma noktasına geldi. Sabah başlayan ve akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle Yüksekova'da birçok cadde ve sokak sular altında kaldı. Yoğun yağışlardan dolayı cadde ve sokaklar göle dönerken vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, iş merkezlerine girerek yağmurdan korunmaya çalıştı. Özellikle Cengiz Topel Caddesi üzerinde seyir halinde olan araçların yoğun yağışlar nedeniyle iletmekte zorlandığı görüldü.

Öte yandan yetkililerce yapılan uyarıda, "Bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması beklenmektedir. Yağışların Hakkari çevrelerinde zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması tahmin edilmektedir. Yağışların bölgenin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde olması tahmin edilmektedir. Hakkari çevrelerinde beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.