Yüksekova'da Engelli ve Yaşlılar İçin Yaşam Merkezi İnşaatı Devam Ediyor - Son Dakika
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Yüksekova'da Engelli ve Yaşlılar İçin Yaşam Merkezi İnşaatı Devam Ediyor

Yüksekova\'da Engelli ve Yaşlılar İçin Yaşam Merkezi İnşaatı Devam Ediyor
24.06.2026 10:40
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Yüksekova'da engelli bireyler ve yaşlılar için inşa edilen yaşam merkezi, sosyal yaşama katılımı artıracak.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde engelli bireylerin sosyal yaşama daha aktif katılımını sağlamak ve yaşlı vatandaşlara hizmet sunmak amacıyla yapımı süren Engelli Yaşlı Yaşam Merkezi'nde çalışmalar devam ediyor.

Hakkari İl Özel İdaresi tarafından Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü alanında 539 metrekare üzerinde inşa edilen merkezin tamamlanmasıyla ilçedeki engelli vatandaşların eğitim, sosyal ve kültürel faaliyetlerden yararlanması hedefleniyor. Yüksekova Engelli Bireyler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı M. Salih Diler, uzun süredir yürüttükleri girişimlerin olumlu sonuç verdiğini ve ilçede önemli bir ihtiyacı karşılayacak yaşam merkezinin hizmete gireceğini söyledi. Merkezin engelli bireylerin sosyal, kültürel ve eğitim faaliyetlerine katılımını artırmayı amaçladığını belirten Diler, proje kapsamında çeşitli kurs ve etkinlik alanlarının yer alacağını ifade etti.

Merkezde okuma yazma, bilgisayar ve el sanatları kurslarının düzenleneceğini aktaran Diler, engelli bireylerin günlerinin önemli bir bölümünü burada geçirme imkanı bulacağını kaydetti.

Diler, il özel idaresi tarafından yürütülen proje kapsamında inşa edilen yaklaşık 300 metrekarelik merkezin çalışmalarının planlandığı şekilde sürdüğünü dile getirerek, şöyle konuştu:

"İnşaatın temmuz ayının ortalarında tamamlanması hedefleniyor. Merkezin hizmete açılmasıyla ilçede yaşayan engelli bireylerimiz önemli bir sosyal yaşam alanına kavuşacak. Yüksekova'da yaklaşık 6 bin 350 engelli vatandaşımız bulunuyor. Merkezimiz bu vatandaşlarımızın kullanımına sunulacak."

Diler, projeye verdikleri desteklerden dolayı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a, İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik'e, Hakkari Valiliğine ve katkı sunan kurumlara teşekkür etti. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yüksekova'da Engelli ve Yaşlılar İçin Yaşam Merkezi İnşaatı Devam Ediyor - Son Dakika

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