Yüksekova'da kaldırım yapım çalışmalarına başlandı - Son Dakika
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Yüksekova'da kaldırım yapım çalışmalarına başlandı

30.05.2022 15:54

Yüksekova'da kaldırım yapım çalışmalarına başlandı Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki İpekyolu Caddesi'nin kaldırım yapım çalışmalarına başlandı.

Yüksekova'da kaldırım yapım çalışmalarına başlandı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki İpekyolu Caddesi'nin kaldırım yapım çalışmalarına başlandı.

Karayolları Bölge Müdürü Hasan Ali Arslan'ın incelemelerinden sonra, ilçede havaların ısınmasıyla İpekyolu Caddesi'nde kaldırım yapım çalışmalarına başlandı. Yapılacak kaldırımlarla ilçenin modern bir görünüm kazanacağını belirten İnşaat Mühendisi Cihat Ertuğrul, "Askerlik Şubesinden Abdullah Canan Köprüsü'ne kadar ki kısmı bitirmeyi planlıyoruz. Yüksekova'yı güzel bir görüntüye kavuşturmak için elimizden geleni yapacağız. Daha güzel ve daha yaşanabilir bir Yüksekova için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Yüksekova'da kaldırım yapım çalışmalarına başlandı
Yüksekova'da kaldırım yapım çalışmalarına başlandı
Yüksekova'da kaldırım yapım çalışmalarına başlandı
Yüksekova'da kaldırım yapım çalışmalarına başlandı

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Kaynak: İHA

Ali Arslan, Yüksekova, İpekyolu, Hakkari, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yüksekova'da kaldırım yapım çalışmalarına başlandı - Son Dakika


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