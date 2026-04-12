Yüksekova'da Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

(HAKKARİ) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan yağmur, gece saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte yerini yoğun kar yağışına bıraktı.
Yüksekova'da, nisan ayında da etkisini gösteren kış şartları hayatı olumsuz etkiledi.
Gece boyunca etkili olan kar nedeniyle ilçe merkezi kısa sürede beyaza büründü. Sürücüler karla kaplı yollarda ilerlemekte güçlük çekti.
Öte yandan, Hakkari-Van karayolu üzerindeki Güzeldere Geçidi'nde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle görüş mesafesi düştü. Bölgede bazı araçlar yolda mahsur kaldı.
Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyardı. Ekiplerin bölgede hazır beklediği ve çalışmaların sürdüğü bildirildi.
