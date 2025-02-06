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Yüksekova'da karla mücadele ve hasta kurtarma operasyonu

HAKKARİ - Hakkari İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, yüksek kesimlerde karla mücadele çalışmasının yanında hasta kurtarma operasyonlarına da destek verdi.

Dünden beri devam eden yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, ilçede çok sayıda köy ve mezra yolu da ulaşıma kapandı. İlçenin yüksek kesinlerimde bulunan köy ve mezra yollarını açmak için sabahın ilk ışıklarıyla harekete geçen İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, kapanan yolları tek tek açarken, bazı köy ve mezralardaki hasta kurtarma operasyonlarına da destek verdi.