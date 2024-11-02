Yüksekova\'da Ördek Görünümlü Patates Bulundu

Yerel

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan vatandaş, satın aldığı patates çuvalından ördeğe benzer bir patatese denk geldi. Ördeğe benzeyen patatese hem sevinen hem de şaşıran adam, evinde muhafaza edip sergileyeceğini belirtti.

Sonbaharın gelmesiyle ilçede vatandaşlar kışlık patates ve soğan alarak depolamaya başladı. İlçenin Esenyurt Mahallesi'nde yaşayan Turan Baran, kışlık için çarşıdan patates ve soğan aldı. Baran, aldığı patatesleri ve soğanları eve getirerek eşiyle beraber kurutmak ve temizlemek için bez üzerine serdi ancak patateslerin arasındaki farklı patatesi gördü. Baran, farklı olan patatesi diğer patateslerin arasından alarak araştırdıktan sonra patatesi tamamen bir ördeğe benzettiğini belirtti.

Baran, patatesi her şekilde muhafaza edeceğini ve evinde süs olarak kullanacağını belirti.

Hem mutlu olduğunu hem de şaşırdığını belirten Baran Turan, "Malum kış sezonu başladı ve biz de kışlık ihtiyaçlarımızı almaya başladık. Çarşıda satılan patates ve soğanı alarak eve getirdim. Eşimle beraber bezin üzerine döktüğümüz sırada bir tanesinin çok farklı olduğunu gördük. Biraz baktım araştırdım hakikaten tamamen bir ördeğe benziyor diyebilirim. Bu duruma aslında hem sevindim hem de şaşırdım. Bunu muhafaza edip evimde sergileyeceğim" dedi. - HAKKARİ