Yüksekova'da Sel Felaketi: Vatandaşlar Evlerinde Mahsur

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Yüksekova sular altında: Sel sularına gömülen ilçede vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2 gün önce başlayan sağanak yağışlar nedeniyle ilçenin bir çok noktasında evler sular altında kaldı. Vatandaşlar evlerine girmekte zorlandı.

Hakkari ve ilçelerinde 2 gün önce başlayan yoğun yağışlar sonrası bölgede bir çok noktada sel felaketi yaşanırken ve çok sayıda ev sular altında kaldı.

Bununla beraber ilçenin Cumhuriyet, Yenimahalle, Yeşildere, Kanihaydar mahallesinde yaşanan sağanak yağışlar ve eriyen karlar nedeniyle evler tamamen sular içinde kaldı.

Özellikle ova kısmında bulunan evler zor günler yaşayarak evlerinde mahsur ve mağdur olduklarını belirterek yetkililerden yardım istedi.

Yağış sonrası birçok evin sular altında kaldığını belirten Nuri Yakut, "İnsanlar evlerine girmekte, çıkmakta zorlanıyor. Mahallemizde su giderleri yok. Buranın 3 bin nüfusu var. Her yağış sonrası birçok evin etrafı sular kaplıyor. İnsanlar çocuklarını sırtlarına alıp okula bırakabiliyor. Çizme giyerek ancak evlerine girebiliyor. Yetkililerden acilen bir çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi.

Evine girebilmek için merdiven kullanan Mahalle sakini Davut Kürekçi ise "Evimiz sular altında kaldı. Perişan olduk. Evimizden çıkamıyoruz. Çocuklar okula gidemiyor. Evimiz çok zarar gördü. Bu sorun yıllardır devam ediyor. Yetkililerden yardım istiyoruz" ifadelerini kullandı.