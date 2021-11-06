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Yüksekova'da sonbahar güzelliği - Son Dakika

Yüksekova'da sonbahar güzelliği

06.11.2021 12:21

- Yüksekova'da sonbahar güzelliği Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sonbaharla renk cümbüşüne bürünen ağaçların güzelliği mest ediyor.

- Yüksekova'da sonbahar güzelliği

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sonbaharla renk cümbüşüne bürünen ağaçların güzelliği mest ediyor.

Yüksekova ilçesine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Doski Vadisi'nde sonbaharla sararan ağaçların ortaya çıkardığı rengarenk görüntüler doyumsuz manzaralar oluşturuyor. Doski Vadisi'nde bulunan Tuğlu köyünde sonbaharla sararan ağaçlar adeta renk cümbüşüne dönüşürken, o rengarenk anlar ise görenleri hayran bıraktı. Tuğlu köyünde bir tarafı sarıya boyanan yapraklar, diğer yandan yeşilliğin içinde kalan evler ve derenin verdiği güzellik kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

O anı ölümsüzleştirmek isteyenler, renk cümbüşüne dönen bölgeyi ziyaret ederek bol bol fotoğraf çektiriyor.

Yüksekova'da sonbahar güzelliği
Yüksekova'da sonbahar güzelliği
Yüksekova'da sonbahar güzelliği
Yüksekova'da sonbahar güzelliği

Yüksekova, Sonbahar, Hakkari, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yüksekova'da sonbahar güzelliği - Son Dakika


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