Yüksekova semalarında görülen yarım ay mest etti - Son Dakika
Üye Girişi

Yüksekova semalarında görülen yarım ay mest etti

08.06.2022 13:24

Yüksekova semalarında görülen yarım ay mest etti Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde şehrin semalarında görülen yarım ay, kartpostallık görüntüsüyle görenleri mest etti.

Yüksekova semalarında görülen yarım ay mest etti

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde şehrin semalarında görülen yarım ay, kartpostallık görüntüsüyle görenleri mest etti.

Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde kızıl renginde büyük bir şekilde dağların üzerinde çıkan yarım ay, hayran bıraktı. Kızıl ve beyaz rengiyle ilçenin dağların üzerinde hakim bir şekilde duran ayın güzelliğini görenler, hemen telefonlarına sarılarak bol bol resim çektiler. Hemen hemen her gün aynı şekilde Yüksekova semalarında görüyoruz diyen Cami İnce isimli vatandaş, "Yüksekova semalarından her gün farklı bir boyutta güzel bir hilal görüntüsü oluşuyor. Her akşam geç saatlerde dağların üzerine inmesiyle farklı güzellikle seyrediyoruz. Muazzam bir görüntü veriyor. Kendisine hayran bırakıyor. Doyasıya izleme keyfini de bulduk" dedi.

Yüksekova semalarında görülen yarım ay mest etti
Yüksekova semalarında görülen yarım ay mest etti
Yüksekova semalarında görülen yarım ay mest etti
Yüksekova semalarında görülen yarım ay mest etti

YORUMLAR
500
Yüksekova'da, 51 kilo eroin ele geçirildi Yüksekova'da, 51 kilo eroin ele geçirildi
Kaynak: İHA

Yüksekova, Hakkari, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yüksekova semalarında görülen yarım ay mest etti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:23 KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt'tan kira zammına getirilen yüzde 25 sınırına tepki: Bu uygulama yeni krizlere yol açar
13:16 Evladı Kurt Efe'yi kucağına alan Kıvanç Tatlıtuğ: Yüz hatları annesine benziyor
12:52 Dünyadaki en derin noktaya 12 saatte indi! Bilim insanının okyanusun dibinde gördüğü balığın adı: Cehennem Bombacısı
12:34 Berlin'de kalabalığın arasına giren otomobil, 1 kişinin ölümüne 30 kişinin ise yaralanmasına neden oldu!
12:31 Bahar Candan'dan Ebru Gündeş'e Rassan Khoshnaw uyarısı: Hastalıklı ruh yapısı var, benim elimi yaktı
12:29 Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile Ankara'da görüştü! Tahıl krizi için üzerinde durdukları plandan bahsetti
12:18 Duş alan kadını dikizlerken kocasına yakalanan tacizci ilk ifadesinde "Bir anda kendimi kaybettim" dedi!
12:03 Akşener'den Erdoğan'a sert sözler: Türkiye'yi düze çıkartacağız! Sen de muhalefet sıralarından memleket nasıl yönetilirmiş kıskançlıkla izleyeceksin
12:03 İbrahim Tatlıses'in "Paramı hesaplayacak matematikçi bulamıyorum" sözlerine İlyas Salman'dan beğeni toplayan cevap!
12:00 Halı saha maçında kaydedilen görüntü gündem oldu! Çekilen şutla top, dördüncü katta bulunan bir eve girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 13:32:06. #1.11#
SON DAKİKA: Yüksekova semalarında görülen yarım ay mest etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement