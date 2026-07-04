Yüksekova'da bölgede bir ilk olan gassilhane inşaatına başlandı - Son Dakika
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Yüksekova'da bölgede bir ilk olan gassilhane inşaatına başlandı

Yüksekova\'da bölgede bir ilk olan gassilhane inşaatına başlandı
04.07.2026 14:27  Güncelleme: 14:32
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, cenaze hizmetlerinde büyük kolaylık sağlayacak modern gassilhane binasının yapımına başlandı. Proje, bölgede bir ilk olma özelliği taşıyor ve hayırsever iş insanı Reşit Güngör tarafından finanse ediliyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, cenaze hizmetlerinde büyük kolaylık sağlayacak modern gassilhane binasının yapımına başlandı.

Esenyurt Mahallesi'ndeki TOKİ konutları mezarlık alanında hayata geçirilen proje, bölgede bir ilk olma özelliği taşıyor. Esenyurt Mahallesi Muhtarı Sezai Açıkel'in girişimleriyle başlatılan projeye, hayırsever iş insanı Reşit Güngör finansal destek sağladı. İş insanı Güngör, babası merhum H. Amet Güngör'ün hayrına yapımını üstlendiği tesisin inşaat çalışmalarının hızla başlamasını sağladı.

"Hastane yükü azalacak, hizmet hızlanacak"

Tamamlandığında bölge halkına çok yönlü hizmet verecek modern gassilhane kompleksi sayesinde vatandaşlar; cenaze yıkama, kefenleme ve dini vecibeleri yerine getirme işlemlerini sıra beklemeden, steril ve modern bir ortamda gerçekleştirebilecek. Projeyle, Yüksekova Devlet Hastanesi'ndeki yoğunluğun azaltılması ve vatandaşların acılı günlerinde işlemlerini zahmetsizce tamamlaması hedefleniyor. Gassilhane kompleksi bünyesinde modern standartlara uygun ölü yıkama ve gasil alanı, cenaze yakınları için mescit ve bekleme alanı, işlemlerin koordineli yürütülmesi amacıyla belediye nöbetçi personel odası bulunuyor.

"Bölgemizde önemli bir eksikliği gideriyoruz"

İnşaat alanında incelemelerde bulunan Esenyurt Mahallesi Muhtarı Sezai Açıkel, Yüksekova'da bu çapta bir tesisin bulunmamasının ciddi bir eksiklik olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız en acılı günlerinde cenaze işlemleri için hastane morglarında beklemek ya da uzak noktalara gitmek zorunda kalıyordu. Mahalle muhtarlığı olarak bu mağduriyeti gidermek adına bir girişimde bulunduk. Yüksekova'mızın değerli iş insanı Reşit Güngör sesimize kulak verdi ve rahmetli babası H. Amet Güngör'ün ruhuna bu hayrı üstlendi. Kendisine ve Güngör ailesine şükranlarımı sunuyorum. Bu tesis, belediyemizle koordineli çalışarak Yüksekova'da cenaze hizmet standartlarını yükseltecek bir ilk olacaktır."

İnşaat çalışmalarının kısa sürede tamamlanmasının ardından gassilhanenin, Yüksekova Belediyesi bünyesinde hizmete açılacağı bildirildi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yüksekova, 3. Sayfa, Hakkari, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yüksekova'da bölgede bir ilk olan gassilhane inşaatına başlandı - Son Dakika

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