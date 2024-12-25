Yumurtalık Belediye Başkanı Altıok'tan Yeni Projeler Müjdesi - Son Dakika
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Yumurtalık Belediye Başkanı Altıok'tan Yeni Projeler Müjdesi

Yumurtalık Belediye Başkanı Altıok\'tan Yeni Projeler Müjdesi

Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, ilçenin tarihi ve turistik yerlerine daha fazla ziyaretçi çekmek için önemli çalışmalar yaptıklarını açıkladı. Adana Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içinde muhtarlarla ilçedeki sorunları çözmeye yönelik adımlar atıyorlar.

25.12.2024 09:38  Güncelleme: 09:40
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Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, yılın 4 mevsiminde ayrı bir güzellik taşıyan Yumurtalık ilçesinde tarihi ve turistik yerlerine daha çok ziyaretçi gelmesi için kısa sürede önemli çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Yumurtalık Belediyesi, Adana Büyükşehir Belediyesi ile birlikte istişare halinde ilçedeki tüm sorunları çözmeye yönelik adımlar atıyor. Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın Yumurtalık'ta düzenlediği Muhtarlar İstişare Toplantısı'na katılan Belediye Başkanı Erdinç Altıok, demokrasinin temel taşı muhtarlarla birlikte tüm mahallelerdeki eksiklikleri tek tek tespit edip öncelik sırasına göre çözüm üreteceklerini vurguladı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hıdır Köseoğlu ile birlikte tüm mahalle muhtarlarıyla ilçenin gelişimi, vatandaşların daha rahat bir yaşam sürmeleri için durum tespiti yapan Başkan Altıok, "Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar öncülüğünde, Genel Sekreter Yardımcımız Ali Hıdır Köseoğlu ve tüm daire başkanlarımız, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin tüm ekipleri ilçemize özel bir önem gösteriyor. Hizmetlerimizin aksamaması ve hizmet çeşitliliğinin artması için imkanlarını seferber eden Zeydan Başkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

"Yeni projelerimiz olacak"

Yumurtalık'taki muhtarlarla birlikte uyumlu bir çalışma süreci içerisinde olduklarından duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Erdinç Altıok, "İlçemizi her alanda ön plana çıkarma gayretimiz devam edecek. Yumurtalık ilçemizi güneyin yıldızı yapmaya kararlıyız. Yılın 4 mevsiminde ayrı bir güzellik taşıyan Adana'nın denize açılan kapısı şirin ilçemizin tarihi ve turistik yerlerine daha çok ziyaretçi gelmesi için kısa sürede önemli çalışmalar yaptığımızı düşünüyorum. Yeni projelerimizle, halkımızla iç içe, samimi bir atmosferde ilçemizin Türkiye genelinde adından daha sık söz edilmesi için var gücümüzle çalışacağız" diye konuştu.

Başkan Altıok, Yumurtalık'taki tüm muhtarların belediyenin yol ve ekip arkadaşı olduğunu, bu kapsamda çalışmaların istişare halinde, uyumlu bir süreçte devam edeceğini sözlerine ekledi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yumurtalık Belediye Başkanı Altıok'tan Yeni Projeler Müjdesi - Son Dakika

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