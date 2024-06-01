Yunus Emre Enstitüsü, Mısırlı Türkologları ağırladı - Son Dakika
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Yerel

Yunus Emre Enstitüsü, Mısırlı Türkologları ağırladı

Yunus Emre Enstitüsü, Mısırlı Türkologları ağırladı

Yunus Emre Enstitüsü, Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan temsilciliği aracılığıyla Mısırlı Türkologlar, kültür ve sanat camiasının önemli isimlerinin yer aldığı heyeti Ankara'da ve İstanbul'da ağırladı. İki ülke arasındaki müşterek değerlere vurgu yapılması ve kültürel etkileşime zemin hazırlanması amacıyla düzenlenen program kapsamında başta Türkoloji alanına yönelik yapılan destekler ve Türkçe öğretimi olmak üzere çeşitli alanlarda iş birliklerine ortam hazırlandı.

01.06.2024 14:04
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Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan temsilciliği aracılığıyla Mısırlı Türkologlar, kültür ve sanat camiasının önemli isimlerinin yer aldığı heyeti Ankara'da ve İstanbul'da ağırladı.

Yunus Emre Enstitüsü, Mısırlı Türkologları ağırladı. İki ülke arasındaki müşterek değerlere vurgu yapılması ve kültürel etkileşime zemin hazırlanması amacıyla düzenlenen program kapsamında başta Türkoloji alanına yönelik yapılan destekler ve Türkçe öğretimi olmak üzere çeşitli alanlarda iş birliklerine ortam hazırlandı.

"Türkçe, Mısır'da çok rağbet görüyor"

İskenderiye Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümünde Prof. Dr. Seyyid Muhammed es-Seyyid, Türkiye ve Mısır'ın tarih sahnesinde uzun yıllar boyunca aynı şemsiye altında yaşadığını belirtti.

Mısır'da pek çok üniversitede görev yaptığına değinen Seyyid, Sogah'taki bir üniversitede ve İskenderiye Üniversitesinde Türkçe bölümü açtığını kaydederek iki üniversitede de Türkçe bölümünün Mısırlı gençler tarafından çok rağbet gördüğünü ifade etti.

"Türkiye ve Mısır arasında geçmişten gelen ve geleceği aydınlatan ortak bağlar var"

Zekazik Üniversitesinde Türkoloji alanından Prof. Dr. Mahmud el-Adl ise Türkiye ve Mısır'ın müşterek tarihinin derinliğine işaret ederek iki ülke arasında geçmişten gelen ve geleceği aydınlatan ortak bağlarının olduğunu söyledi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yunus Emre Enstitüsü, Mısırlı Türkologları ağırladı - Son Dakika

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