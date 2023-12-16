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Yunus Emre Enstitüsü, Romanya'da Tercihim Türkçe Projesi'ne başladı - Son Dakika
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Yunus Emre Enstitüsü, Romanya'da Tercihim Türkçe Projesi'ne başladı

Yunus Emre Enstitüsü, Romanya'da Tercihim Türkçe Projesi'ni uygulamaya başladı. Proje kapsamında Türkçe kursları ve etkinlikler düzenlenerek Rumen öğrencilerin Türkçe ile tanışması hedefleniyor.

Yunus Emre Enstitüsü, Romanya\'da Tercihim Türkçe Projesi\'ne başladı
16.12.2023 - 12:07,
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Yunus Emre Enstitüsü, "Tercihim Türkçe Projesi" için Romanya'da çalışmalarına başladı.

Romanya Yunus Emre Enstitüsünün 2011 yılından beri ülkedeki faaliyetleri devam ediyor. Bu faaliyetler çerçevesinde "Tercihim Türkçe Projesi" artık Romanya'da da uygulanacak. Kültür merkezi bünyesindeki Türkçe kurslarının yanı sıra Kamu Çalışanlarına Türkçe Öğretimi Projesi ile Romanya'da üst düzey devlet memurlarına da Türkçe kursları vererek yaklaşık 5 bin kişinin Türkçe ile tanışmasını sağlayan Enstitünün yeni hedefi, Romanya'daki okullarda Tercihim Türkçe projesi sayesinde Rumen öğrencileri Türkçe ile buluşturmak. 10 farklı ülkede başarıyla sürdürülen Tercihim Türkçe Projesi, 2011 yılından beri aldığı olumlu geri bildirimlerle başarıyla uygulanmaya devam ediyor.

Tercihim Türkçe Projesi ile okullarda Türkçe öğretiminin yanında düzenlenecek etkinlikler aracılığıyla iki ülke ve iki kültür arasındaki samimiyetin eğitim yoluyla da artırılması hedefleniyor. Projenin devamında Tercihim Türkçe Projesi'nin bir alt kolu olan Kardeş Okul Projesi de hayata geçirilerek Romanya ve Türkiye'deki "kardeş" okulların öğrenci, öğretmen ve okul idarecileri birbirlerinin okulunu ziyaret ederek dilini ve kültürünü karşılıklı olarak yerinde tanıma imkanı bulacak.

İlk protokol Bükreş'te imzalandı

Bu doğrultuda Romanya Yunus Emre Enstitüsü ile Bükreş'in en köklü okullarından birisi olan Dante Alighieri Lisesi arasında Tercihim Türkçe Projesi Protokolü imzalandı. Protokol töreninde konuşan Yunus Emre Enstitüsü Romanya Müdürü Mustafa Yıldız, "Pek çok ülkede Enstitümüzce başarıyla yürütülen Tercihim Türkçe Projesinin pilot olarak uygulanması adımıyla bugün bu protokolü imzalıyoruz. Projemize destek veren Romanya yetkililerine, bizleri misafir eden Dante Alighieri Lisesine teşekkür ediyorum, dedi. Dante Alighieri Lisesi Müdiresi Maria Dan ise Romanya pek çok kültüre ve dile ev sahipliği yapıyor, Türkçeye de aslında çok yabancı değiliz. Pek çok ortak kelimemiz bulunuyor. Bugün bu protokolle okulumuzda Yunus Emre Enstitüsü ile Tercihim Türkçe Projesi'ne merhaba diyeceğiz, dedi.

Gelecek süreçte Bükreş'teki farklı okullarla da imzalanacak olan protokollerle projenin öncelikle Bükreş özelinde sonrasında ise Romanya genelinde yaygınlaştırılması planlanıyor. - ANKARA

Kaynak: İHA
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