Yunus Emre Hastanesi Otoparkı İncelemesi

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Haber: Meltem Karakaş

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından yapılan Yunus Emre Devlet Hastanesi Otoparkı'nı yerinde inceledi. Vali Aksoy, "Amacımız vatandaşımızı sağlık hizmetlerini alırken daha güzel bir şekilde bu hizmeti alabilmelerine imkan sağlamak. Araçlarını hastanenin yakınına kadar gelerek park etmelerine fırsat yaratmak" dedi.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından yapılan Yunus Emre Devlet Hastanesi Otoparkı'nı yerinde inceledi. Vali Aksoy'a Eskişehir İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici ve Yunus Emre Devlet Hastanesi Başhekimi Gamze Akın Mumcu da eşlik ederek, hem hastane hem de otoparkın yapım süreci ile ilgili bilgi aktardı.

"4 bin metrekare parke taşı döşeyerek bir park alanı oluşturduk"

Bin 200 araçlık otoparkın 4 bin metrekare parke taşı döşenerek yapıldığını söyleyen Vali Aksoy, "Yunus Emre Devlet Hastanemiz özellikle Eskişehir'de halkın çok yoğun müracaat ettiği hastanelerimizden birisi. Günde ortalama 10 bin kişi buradan sağlık hizmeti almak için hastanemize intikal etmekte. Hastanemize gelen insanların araçlarını park edebilecekleri ve güvenli bir şekilde hastaneye ulaşabilecekleri noktada eksikliklerimiz vardı. Hastane Başhekimimiz ve İl Sağlık Müdürlüğümüz bu talebi Valiliğimize aktardı. Valiliğimiz Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı'nın imkanlarıyla burada 4 bin metrekare parke taşı döşeyerek bir park alanı oluşturduk" diye konuştu.

"Amacımız vatandaşımızın en iyi şekilde hizmet almasını sağlamak"

Vali Aksoy, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Amacımız vatandaşımızı sağlık hizmetlerini alırken daha güzel bir şekilde bu hizmeti alabilmelerine imkan sağlamak. Araçlarını hastanenin yakınına kadar gelerek park etmelerine fırsat yaratmak. Bugün bu yapılan çalışmayı yerinde görmek üzere buraya geldim. Amacımız vatandaşımızın en iyi şekilde hizmet almasını sağlayacak çalışmaları ortaya koymak. Bu amaçla yapılan bu çalışmayı da bugün yerinde gördüm. Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığımıza teşekkür ediyorum. Vatandaşımıza sunulacak bu hizmetlerin kalitesini daha da artırmak için bundan sonra da çalışmalara devam edeceğiz."