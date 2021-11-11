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Yunus Emre ve Dünya Dili Türkçe Bilgi Şöleni gerçekleşti - Son Dakika

Yunus Emre ve Dünya Dili Türkçe Bilgi Şöleni gerçekleşti

11.11.2021 08:56
Yunus Emre ve Dünya Dili Türkçe Bilgi Şöleni gerçekleşti

Cumhurbaşkanlığı tarafından 2021 yılının 'Yunus Emre ve Türkçe Yılı' olarak ilan edilmesi dolayısıyla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ve Aydın Sosyal Bilimler Lisesi'nin iş birliği ile düzenlenen 'Yunus Emre ve Dünya Dili Türkçe Bilgi Şöleni' Sosyal Bilimler Lisesi Kültür...

Cumhurbaşkanlığı tarafından 2021 yılının 'Yunus Emre ve Türkçe Yılı' olarak ilan edilmesi dolayısıyla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ve Aydın Sosyal Bilimler Lisesi'nin iş birliği ile düzenlenen 'Yunus Emre ve Dünya Dili Türkçe Bilgi Şöleni' Sosyal Bilimler Lisesi Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumali Öksüz, Yunus Emre'nin beşeriyete ortak bir değer olarak takdim edilmesinin ve hatırlatılmasının önemli bir görev olduğunu belirterek, "Yunus Emre'nin mirası olan Türkçe'nin öneminin vurgulanması, medeniyet dili kimliğiyle bilinçli ve doğru kullanımının sağlanması sorumluluğumuzdur. Yunus Emre ve Dünya Dili Türkçe Bilgi Şöleni, bu niyetle düzenlenmiştir" dedi.

Türkçe'nin edebi dil olarak Orhun Abideleri'nden bu yana bin 300 yıllık bir gelişim süreci olduğunu belirten Öksüz, "Yunus Emre'nin şiirlerinde kullandığı dil için Türkçe'nin süt dişleri ifadesi kullanılmaktadır. İşlene işlene günümüze ulaşan Türkçemiz, bir medeniyet dilidir. Türkçemize sahip çıkarak geleceğe yürümeliyiz. Dilini kaybeden bir millet hafızasını, benliğini hatta inancını kaybeder. İşte bu yolda en önemli kaynaklarımızdan biri Yunus Emre'dir" diye konuştu.

Yunus Emre ve Dünya Dili Türkçe Bilgi Şöleni'ne; ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumali Öksüz, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nuri Karasakaloğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan, Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hatice Altunkaya, Aydın Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Fatih Anıl, davetliler ve öğrenciler katıldı. - AYDIN

Yunus Emre ve Dünya Dili Türkçe Bilgi Şöleni gerçekleşti
Yunus Emre ve Dünya Dili Türkçe Bilgi Şöleni gerçekleşti
Yunus Emre ve Dünya Dili Türkçe Bilgi Şöleni gerçekleşti
Yunus Emre ve Dünya Dili Türkçe Bilgi Şöleni gerçekleşti
Yunus Emre ve Dünya Dili Türkçe Bilgi Şöleni gerçekleşti
Yunus Emre ve Dünya Dili Türkçe Bilgi Şöleni gerçekleşti

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yunus Emre ve Dünya Dili Türkçe Bilgi Şöleni gerçekleşti - Son Dakika


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