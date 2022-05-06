Yunus Emre'yi anma gününde vatandaşlar tezgahlara koştu - Son Dakika
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Yunus Emre'yi anma gününde vatandaşlar tezgahlara koştu

06.05.2022 14:43
Yunus Emre'yi anma gününde vatandaşlar tezgahlara koştu

Yunus Emre'nin vefatının 701'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen tören alanında kurulan pazar, ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü.

Yunus Emre'nin vefatının 701'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen tören alanında kurulan pazar, ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü.

Eskişehir Valiliği tarafından düzenlenen törenle Türk İslam tarihin önemli halk şairlerinden olan Yunus Emre, vefatının 701'inci yıl dönümünde anıldı. Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinin Yunus Emre Mahallesi'nde gerçekleştirilen tören çerçevesinde, mahallede pazar ve çeşitli el işi ürünlerinin yer aldığı stantlar kuruldu. Kent merkezinden ve çevre köylerden gelen ziyaretçiler, sergilenen ürün ve eşyalara yoğun ilgi gösterdi. Tören dolayısıyla kurulan pazarda oluşan yoğunluk ise dikkat çekti. - ESKİŞEHİR

Yunus Emre'yi anma gününde vatandaşlar tezgahlara koştu
Yunus Emre'yi anma gününde vatandaşlar tezgahlara koştu
Yunus Emre'yi anma gününde vatandaşlar tezgahlara koştu
Yunus Emre'yi anma gününde vatandaşlar tezgahlara koştu
Yunus Emre'yi anma gününde vatandaşlar tezgahlara koştu

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Yunus Emre, Eskişehir, Tören, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yunus Emre'yi anma gününde vatandaşlar tezgahlara koştu - Son Dakika


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