Yunusemre Belediye Başkanı Engelli Bireylerin Aileleriyle Buluştu

Yerel

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Yunusemre Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim gören engelli bireylerin aileleriyle bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Belediye Toplantı Salonu'nda Yunusemre Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim gören engelli bireylerin aileleriyle buluştu. Toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Gök, Sağlık İşleri Müdürü Birsen Öcal ve aileler katıldı. Toplantıda konuşan Başkan Balaban engelli bireylerin ailelerinin yaşadıkları sıkıntıları en aza indirmek için çalıştıklarını söyledi. Belediye Başkanı Balaban, "Engelli bireylere sahip ailelerimiz toplumumuzun örnek insanlarıdır. Çünkü bu ailelerimiz hem mücadeleci hem de tüm zorluklara göğüs geren toplumumuzun önemli bir kesimidir. Her türlü zorlu yaşamlarına rağmen çocuklarına sahip çıkmak için gayret gösteriyorlar. Bu nedenle engelli bireylere sahip ailelerimizin yaşadıkları sıkıntıları öğrenmek ve çözüm üretmek amacıyla bir toplantı gerçekleştirdik. Unutmamalıyız ki hepimiz bir engelli adayıyız. Engelli bireylerimizin ve ailelerinin yaşamlarını kolaylaştırmak, onların toplumda daha aktif ve bağımsız bireyler olarak yer almalarını sağlamak bizim en önemli önceliklerimizden biri. Engelli bireye sahip ailelerimizden gelen geri bildirimler bizim için çok değerli. Bu doğrultuda, Engelsiz Yaşam Merkezi'nde ailelerimizin taleplerini de dikkate alarak yeni projeler üretmek için çalışacağız" diye konuştu.

Ailelerin yaşadıkları sıkıntıları dinledi

Toplantıda, engelli bireylerin aileleri, karşılaştıkları zorlukları ve Engelsiz Yaşam Merkezi'nden beklentilerini Başkan Semih Balaban'a iletme fırsatı buldu. Aileler, özellikle eğitim süreçlerinde yaşanan sıkıntıları ve sosyal destek taleplerini dile getirirken, Başkan Balaban da belediye olarak engelli bireyler ve ailelerine yönelik desteklerin artırılması için çalıştıklarını vurguladı. Toplantı sonunda ailelerle birebir görüşmeler yaparak sorunlarını detaylı bir şekilde anlatırken; Başkan Balaban ve ekibine ilgi ve samimiyetleri için teşekkür etti. - MANİSA