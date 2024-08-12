Yunusemre Belediye Başkanı Karaköy Pazarında Esnaf Ziyareti Yaptı

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Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Karaköy pazar yerinde esnaf ziyareti yaptı.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Karaköy pazar yerinde gerçekleştirdiği esnaf ziyaretiyle halkla bir araya geldi. Başkan Balaban'a ziyarette Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mesut Doğan, Manisa Meyve Sebze ve Umum Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Destan Bulgay, meclis üyeleri, özel kalem müdürü Seyit Ali Özmen, zabıta müdürü Cengiz Şişmanlar, Kuyualan, Tevfikiye, Akmescit, Topçuasım, Mutlu, Kaynak ve Ayn-ı Ali muhtarları eşlik etti. Pazarda karşılaştığı vatandaşlar, Yunusemre Belediyesi tarafından sunulan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Balaban'a teşekkür etti. 'Seçimden seçime değil, her zaman halkın içindesiniz' diyen vatandaşlar Başkan Balaban'ın sahada olmasından mutluluk duyduklarını belirtti. Esnafın sorunlarını yakından dinleyerek vatandaşlarla bir arada olduklarını kaydeden Belediye Başkanı Balaban, "Her zaman halkımızın yanındayız. Onların sesi olmak amacıyla hiç durmadan çalışıyoruz. Bizler belediye olarak tüm birimlerimiz ile beraber vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirmek için varız. Bugün de Karaköy pazarını ziyaret ettik. Esnafımız ve vatandaşımız başımızın tacıdır" dedi.

Esnaf ve vatandaşlar, Başkan Balaban ile hatıra fotoğrafı çektirerek, ziyaretin sonunda kendisine teşekkür etti. - MANİSA