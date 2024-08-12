Yunusemre Belediye Başkanı Karaköy Pazarında Esnaf Ziyareti Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Yunusemre Belediye Başkanı Karaköy Pazarında Esnaf Ziyareti Yaptı

Yunusemre Belediye Başkanı Karaköy Pazarında Esnaf Ziyareti Yaptı

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Karaköy pazar yerinde gerçekleştirdiği esnaf ziyaretiyle halkla bir araya geldi. Esnafın sorunlarını dinleyen Başkan Balaban, vatandaşların memnuniyetini dile getirdi.

12.08.2024 15:24  Güncelleme: 15:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Karaköy pazar yerinde esnaf ziyareti yaptı.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Karaköy pazar yerinde gerçekleştirdiği esnaf ziyaretiyle halkla bir araya geldi. Başkan Balaban'a ziyarette Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mesut Doğan, Manisa Meyve Sebze ve Umum Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Destan Bulgay, meclis üyeleri, özel kalem müdürü Seyit Ali Özmen, zabıta müdürü Cengiz Şişmanlar, Kuyualan, Tevfikiye, Akmescit, Topçuasım, Mutlu, Kaynak ve Ayn-ı Ali muhtarları eşlik etti. Pazarda karşılaştığı vatandaşlar, Yunusemre Belediyesi tarafından sunulan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Balaban'a teşekkür etti. 'Seçimden seçime değil, her zaman halkın içindesiniz' diyen vatandaşlar Başkan Balaban'ın sahada olmasından mutluluk duyduklarını belirtti. Esnafın sorunlarını yakından dinleyerek vatandaşlarla bir arada olduklarını kaydeden Belediye Başkanı Balaban, "Her zaman halkımızın yanındayız. Onların sesi olmak amacıyla hiç durmadan çalışıyoruz. Bizler belediye olarak tüm birimlerimiz ile beraber vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirmek için varız. Bugün de Karaköy pazarını ziyaret ettik. Esnafımız ve vatandaşımız başımızın tacıdır" dedi.

Esnaf ve vatandaşlar, Başkan Balaban ile hatıra fotoğrafı çektirerek, ziyaretin sonunda kendisine teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yunusemre, Balaban, Karaköy, manisa, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yunusemre Belediye Başkanı Karaköy Pazarında Esnaf Ziyareti Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:35 Gelecek Partili vekiller, AK Parti’ye geçecek iddialarına yalanlama Gelecek Partili vekiller, AK Parti'ye geçecek iddialarına yalanlama
15:21 9 kişinin öldüğü otobüs kazasında ön rapor çıktı şoförün doğrudan etkisi var 9 kişinin öldüğü otobüs kazasında ön rapor çıktı; şoförün doğrudan etkisi var
15:15 Görüntü infial yaratmıştı İntikam yemini eden Putin’den Ukrayna’ya gözdağı: Karşılık verilecek Görüntü infial yaratmıştı! İntikam yemini eden Putin'den Ukrayna'ya gözdağı: Karşılık verilecek
14:22 Özdağ’dan Akşener’le ilgili bomba iddia: Seçimden 1 ay önce ’Adamı cumhurbaşkanı seçiyoruz’ dedi Özdağ'dan Akşener'le ilgili bomba iddia: Seçimden 1 ay önce 'Adamı cumhurbaşkanı seçiyoruz' dedi
13:55 Komşu alevler içinde kaldı 40 ayrı yangın başkent sınırına dayandı Komşu alevler içinde kaldı! 40 ayrı yangın başkent sınırına dayandı
08:39 Kılıçdaroğlu, “Geri dönüyor“ iddiasını yanıtladı Erdoğan’dan dikkat çeken teklif Kılıçdaroğlu, "Geri dönüyor" iddiasını yanıtladı! Erdoğan'dan dikkat çeken teklif
08:27 Bahçeli’nin tuttuğu takımdan Amedspor’a bozkurtlu karşılama Bahçeli'nin tuttuğu takımdan Amedspor'a bozkurtlu karşılama
07:45 AK Parti MYK toplanıyor Gündemde tartışmaların odağındaki iki isim var AK Parti MYK toplanıyor! Gündemde tartışmaların odağındaki iki isim var
07:43 Nazar değmesin diye takılan muska 3 kişiyi az kalsın öldürüyordu Nazar değmesin diye takılan muska 3 kişiyi az kalsın öldürüyordu
23:56 Kastamonu’da tekne battı: 3 kişi kayboldu, 3 kişi kurtarıldı Kastamonu'da tekne battı: 3 kişi kayboldu, 3 kişi kurtarıldı
23:32 Tuzla’da iki işçinin hayatını kaybettiği göçük faciasında 4 gözaltı Tuzla'da iki işçinin hayatını kaybettiği göçük faciasında 4 gözaltı
23:29 Dehşete düşüren olay Yavru kedileri fırça sapıyla defalarca vurarak öldürdü Dehşete düşüren olay! Yavru kedileri fırça sapıyla defalarca vurarak öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2024 17:01:53. #1.12#
SON DAKİKA: Yunusemre Belediye Başkanı Karaköy Pazarında Esnaf Ziyareti Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement