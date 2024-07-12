Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Halk Buluşması\'nda Mahalle Sakinleriyle Bir Araya Geldi

Yerel

Vatandaşın sorunlarını yerinde dinlemeye devam eden Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, 75. Yıl Mahallesi'nde halkla buluştu. Bu buluşmaları önemsediklerinin altını çizen Başkan Balaban, "Halkımızla omuz omuza sorunları çözeceğiz" dedi.

Her fırsatını sahada vatandaşlarla birlikte geçiren Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, bu kez 'Halk Buluşması' adı altında 75. Yıl Mahallesi'nde mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği 'Halk Buluşması'nda Başkan Balaban'a Başkan Yardımcıları Ali Kuyumcu ve Emine Özge Arslan, Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Bektaş Kılınç, 75. Yıl Muhtarı Erhan Çavdarlı ve Kent Konseyi üyeleri eşlik etti. Halk Buluşması'nda mahalle sakinlerine seslenen Başkan Balaban, mutlu bir Yunusemre oluşturmak için halkla birlikte karar aldıkları ve kendilerine gelen talepleri belediyenin imkanları çerçevesinde yerine getirmeye gayret gösterdiklerini ifade etti.

Yönetime geldiği günden bu yana yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Balaban burada yaptığı konuşmada, "Ne yaparsak halk için yapacağız. 100 gündür yaptığımız bütün işler halk için. 100 günde halkımızın yerel yönetimde söz sahibi olabilmesi, sorunların kısa sürede bize iletilmesi konusunda Mahalle Meclisleri oluşturduk. Eğitime önem vererek Muradiye Mahallemize yeni bir dershane açacağız. İyilikseverlerimizle irtibata geçerek bazı mahallelerimize spor ve sosyal tesisler kazandırmaya başladık. Ayrıca belediyecilik hizmetlerimiz aksamadan hızlı bir şekilde devam ediyor. Önümüzdeki haftalar ve aylarda yeni hizmetleri de halkımıza sunacağız. Manisalıların yıllardır özlemini çektiği Süreyya Tabiat Parkı'mız ise önümüzdeki günlerde hizmete girecek. Süreyya'da giriş, otopark, internet ücretsiz olacak. Haftada bir gün ev hanımlarımız ve emeklilerimiz için özel günlerimiz olacak. Ayrıca ulaşımda ücretsiz olacak" dedi.

"5 yıl içinde verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz"

Konuşmasında yerel seçimlerde verdikleri sözü zamanla yerine getireceklerini dile getiren Başkan Semih Balaban açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Göreceksiniz 5 yıl içerisinde verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. Ancak halkımızın da şu bilmesini isteriz. Yunusemre Belediyesi'nin ve Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yetkileri farklı. Su, kanalizasyon, ilaçlama, büyük caddeler, büyük park ile bahçeler, alt yapı hizmetleri Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yetkisinde. Sokak hayvanlarıyla ilgili de belediyemizin bir çalışması var. Geçtiğimiz 10 yıllık süreçte ilçemizde sokak hayvanları konusunda hiçbir kısırlaştırma yapılmamış. Böyle olunca sokak hayvanlarında popülasyon artışı olmuş. Biz bir veterinerle anlaşıp, veterinerimizle kısırlaştırma işlemine başlayacağız. Belediyemizin imkanları çerçevesinde yaşanan bu soruna da çözüm bulmaya çalışacağız. İnanıyorum ki halkımızla omuz omuza ilçemizde yaşanan sorunları çözüm bulacağız"

Başkan Balaban konuşmasının ardından Halk Buluşması'na katılan mahalle sakinlerini sorunlarını tek tek dinleyerek not aldı. - MANİSA