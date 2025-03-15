Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, İftar Yemeğinde Personeliyle Buluştu

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Yunusemre Belediyesinde görev yapan belediye personeliyle iftarda bir araya geldi.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, 100. Yıl Meydanı'nda kurulan iftar yemeğinde belediye personeliyle bir araya geldi. Başkan yardımcılarının da katıldığı programda Başkan Balaban, masaları tek tek gezerek belediye personelleriyle sohbet etti. İftar öncesinde tasavvuf müziği konseri sunulurken, düzenlenen iftar programında belediye personeline seslenen Başkan Balaban, özverili çalışmalarından dolayı mesai arkadaşlarına teşekkür etti. Başkan Balaban, "Yunusemre'de dayanışma ruhu tüm hızıyla sürüyor. Sizlerle bir arada olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum. Özverili çalışmalarınız ile halkımıza hizmet ediyoruz. Dayanışma ruhu ile şimdiye kadar pek çok başarıya imza attığımız gibi yine en güzel hizmeti Yunusemreli vatandaşlarımıza ulaştırmaya devam edeceğiz. Omuz omuza bu mücadeleyi en güzel şekilde sürdüreceğiz. Hepinize hayırlı iftarlar hayırlı ramazanlar diliyorum" dedi. - MANİSA