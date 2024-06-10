Yunusemre Belediyesi, 85 yaşındaki engelli vatandaşa tekerlekli akülü araç hediye etti

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Kozaklar Mahallesi'nde yaşayan 85 yaşındaki Hüseyin Ali Çalhanlı, Yunusemre Belediyesi'nin girişimleriyle tekerlekli akülü aracına kavuştu. Hüseyin Ali Çalhanlı'ya akülü aracını Yunusemre Belediye Başkan Yardımcıları Emine Özge Arslan ve Mehmet Mesut Doğan teslim etti.

Yunusemre Belediyesi, sosyal belediyecilik anlamında engelli vatandaşların yanında olarak destek vermeye devam ediyor. Kozaklar Mahallesi'nde yaşayan 85 yaşındaki yürüme engeli Hüseyin Ali Çalhanlı'nın isteğine duyarsız kalmayarak tekerlekli akülü aracı verdi. Kozaklar Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Ali Çalhanlı'yı ziyaret eden Belediye Başkan Yardımcıları Emine Özge Arslan ve Mehmet Mesut Doğan ile Sağlık İşleri Müdürü Birsen Öcal, Çalhanlı'ya Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ın selamını ileterek akülü aracını teslim etti. Akülü aracını teslim alan Çalhanlı, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ve ekibine teşekkür ederek, "Başkanımız sözünde durdu, akülü aracı bana ulaştırdı. Kurban Bayramı öncesi bizleri sevindirdi çok teşekkür ederim" dedi. Kozaklar Muhtarı Ahmet Çetin'de mahallesinde yaşayan Hüseyin Ali Çalhanlı'yı sevindirdiği için Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'a ve emeği geçenlere teşekkür etti. - MANİSA