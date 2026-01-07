Yunusemre Emekli Kafe açılışının ilk gününde yoğun ilgi gördü

Yunusemre Belediyesi tarafından Laleli Mahallesi'nde hayata geçirilen Emekli Kafe, vatandaşların hizmetine açıldı. Çay ve suyun 5 TL, kahvenin ise 10 TL'den satışa sunulduğu kafe, açılışının ilk gününde yoğun ilgi gördü.

Yunusemre Belediyesinin, toplumun önemli bir kesimini oluşturan ve ekonomik olarak zorlanan emekli vatandaşların rahatlıkla sosyalleşebilmesi amacıyla hayata geçirdiği Emekli Kafe kapılarını açtı. Laleli Camii yanında hizmet vermeye başlayan kafe, ilk günden emeklilerin uğrak noktası oldu. Yoğun ilgi gören Emekli Kafe'yi Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban da ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Uygun fiyatlarla kaliteli hizmet alan emekliler, kafeden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Emekli Kafe'nin halkçı belediyecilik anlayışının somut bir yansıması olduğunu vurgulayan Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, yaptığı açıklamada, "Emekli Kafe kapılarını halkımıza açtı. Şu anda kafemize yoğun bir talep var. Halkçı belediyecilik anlayışımız doğrultusunda çay ve suyu 5 TL, kahveyi ise 10 TL'den sunuyoruz. Emekli vatandaşlarımızın sosyalleşebileceği, nefes alabileceği sıcak ve samimi bir mekan oluşturduk. Laleli Camii yanında yer alan bu kafe ile Yunusemre'de halkçı belediyeciliğin en güzel örneklerini sergilemeye devam ediyoruz" dedi.

Emekli Kafe'nin kendilerini çok mutlu ettiğini belirten emekli vatandaş Ertan Urhan, hizmetten duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi: "Çok güzel bir yer. Hayırlı olsun, daim olsun. Semih Başkan'a teşekkür ederim. Ekonomik olarak zor bir dönemden geçiyoruz; şu anda tüm emekli kardeşlerimiz bu durumda. Bu kafeyi açan gönlü güzel Semih Bey'e teşekkür ederiz. Yaramıza çare oldu. Normalde kahvehanelerde çay ve kahve 12,5 TL'den başlayıp 15-20 TL'ye kadar çıkıyor. Buranın bu kadar uygun olması çok cazip. Semih Balaban'a ve ekibine teşekkür ediyorum."

Emekli Metin Şahin ise düşüncelerini şu sözlerle paylaştı: "Manisa'da yaşıyorum, emekliyim. Bu kafeye geldiğim için mutluyum. Belediye Başkanımıza halkını düşündüğü için teşekkür ederim. 2026'yı çok başarılı bir yıl olarak değerlendiriyoruz. Temiz havada oturup vakit geçirmek istedik. Çay her yerde 15-20 TL, burada ise 5 TL. Cebimize katkı sağladığı için Belediye Başkanımız Semih Balaban'a teşekkür ederiz." - MANİSA