Yunusemre Belediyesi\'nden Kadınlara Kuaför Hizmeti

Yerel

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ın eşi Serap Balaban'ın öncülüğünde başlatılan 'Her Kadın Güzeldir' Projesi ile ilçede yaşayan kadınlara kuaför hizmeti götürülüyor. Projenin ilk durağı Bağyolu ve Gülbahçe Mahallesi oldu.

İlçede yaşayan kadınların kişisel ihtiyaçlarının düşünülerek hayata geçirilen 'Her Kadın Güzeldir' Projesi başladı. Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ın eşi Serap Balaban'ın öncülüğünde başlatılan projenin ilk durağı Bağyolu ve Gülbahçe mahalleleri oldu. Gerçekleştirilen çalışmaya Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ın eşi Serap Balaban, Yunusemre Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Şaver Yüksel, Yunusemre Belediyesi hanım lokallerinde hizmet veren kuaförler ve bölgede yaşayan kadınlar katıldı. Proje kapsamında kadınlara kuaförlük hizmeti sunuldu. İki mahallede yaşayan kadınlar çalışmadan memnuniyetini dile getirirken Yunusemre Belediyesi'ne, Başkan Balaban ile eşi Serap Balaban'a teşekkür etti. Kuaförlük hizmetine ulaşmakta güçlük çeken kadınlar için gerçekleştirilen proje kapsamında her hafta cuma günleri ilçenin belirli mahallelerinde kuaförlük hizmeti sunulacak. - MANİSA