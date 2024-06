Yunusemre Belediyesi, rahatsızlıkları nedeniyle ev temizliği yapamayan çiftin yardım talebini karşıladı

Yerel

Yunusemre Belediyesi, rahatsızlıklarından dolayı ev temizliği yapamayan Çezil çiftinin talebini geri çevirmeyerek evini temizledi.

Yunusemre Belediyesi, çeşitli rahatsızlıklarından dolayı evlerinin temizliğini yapamayan vatandaşların taleplerini karşılamaya devam ediyor. Yunusemre Belediyesi, rahatsızlıklarından dolayı ev temizliği yapamayan Çezil çiftinin yardım talebine kayıtsız kalmadı. Yunusemre Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğüne bağlı evde temizlik ekibi personelleri, çiftin evini temizleyerek onlara destek oldu. Belediyenin hizmetten dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden Vedat Çezil, Belediye Başkanı Semih Balaban'a teşekkürlerini iletti. Vedat Çezil, yaptığı açıklamada, "Eşim Alzheimer olduğu için ev işlerini yapmakta zorlanıyorduk. Bunun için belediyeye başvuruda bulunduk. Ekipler gelerek evimizi temizledi. Yapılan hizmetten dolayı çok memnunuz. Yunusemre Belediye Başkanımız Semih Balaban ve emeği geçenlere çok teşekkür ederim" dedi.

Sosyal dayanışmayı önemsediklerini kaydeden Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ise, belediyeden yardım talebinde bulunan her vatandaşın yayında olmaya gayret gösterdiklerini ifade ederek, "Belediyemiz imkanları çerçevesinde bizden yardım talebinde bulunan her vatandaşımıza destek olmaya çalışıyoruz. Hiçbir talebe kayıtsız kalmıyoruz. Bizim önceliğimiz vatandaşımız. Her yerde söylediğimiz gibi belediyeyi halkımız ile birlikte yöneteceğiz" diye konuştu. - MANİSA