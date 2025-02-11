Yunusemre Belediyesi Üçpınar Mahallesi'nde Mesire Alanını Tamamlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Yunusemre Belediyesi Üçpınar Mahallesi'nde Mesire Alanını Tamamlıyor

Yunusemre Belediyesi Üçpınar Mahallesi\'nde Mesire Alanını Tamamlıyor

Yunusemre Belediyesi, Üçpınar Mahallesi'nde yaklaşık 7 bin metrekarelik mesire alanında çalışmaların son aşamasına geldiğini duyurdu. Parkta çocuklar için oyun grupları, çınar ve ıhlamur fidanları dikildi, ahşap masalar kuruluyor ve tuvaletler yapılıyor.

11.02.2025 10:25  Güncelleme: 10:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunusemre Belediyesi tarafından Üçpınar Mahallesi'nde yapımı devam eden mesire alanında çalışmalar son aşamaya geldi.

Yuntdağı bölgesinde yer alan Üçpınar Mahallesi'nde Yunusemre Belediyesi tarafından yaklaşık 7 bin metrekarelik alana inşa edilen mesire alanında çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Kısa süre içerisinde açılışı yapılması planlanan alanda, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yoğun bir şekilde çalışıyor. Çocukların eğlenceli vakit geçirebilmesi için oyun gruplarının kurulduğu parkta çınar ve ıhlamur fidanları dikildi. Ayrıca parkın daha yeşil bir görünüme kavuşması için çim ile çeşitli bitkilerin ekimi yapıldı. Ailelerin keyifli vakit geçirebilmesi adına ahşap masaların montajı da kısa süre içinde tamamlanacak. Öte yandan, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından mesire alanına tuvalet ve lavabo yapılıyor. İlçeye yeni bir mesire alanı kazandırmak için yoğun mesai harcadıklarını belirten Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, projeyi kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini ifade etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yunusemre, Belediye, Üçpınar, Turizm, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yunusemre Belediyesi Üçpınar Mahallesi'nde Mesire Alanını Tamamlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:46 ’’Ölümümüzden o sorumludur’’ paylaşımı yapan baba kanlar içinde, kızı ise ölü bulundu ''Ölümümüzden o sorumludur'' paylaşımı yapan baba kanlar içinde, kızı ise ölü bulundu
10:55 Kar yağışı nedeniyle İstanbul’da 7 ilçede okullar tatil edildi Kar yağışı nedeniyle İstanbul'da 7 ilçede okullar tatil edildi
09:46 3’lü toplantıya damga vuran olay Yavaş’ın o cümlesinden sonra İmamoğlu sinirlenip dışarı çıkmış 3'lü toplantıya damga vuran olay! Yavaş'ın o cümlesinden sonra İmamoğlu sinirlenip dışarı çıkmış
08:08 İstanbul’da 9 belediyeye terör operasyonu İstanbul'da 9 belediyeye terör operasyonu
07:15 Trump saat verdi: Rehinelerin tamamı serbest bırakılmazsa kıyamet kopacak Trump saat verdi: Rehinelerin tamamı serbest bırakılmazsa kıyamet kopacak
16:29 Kılıçdaroğlu, tanık olarak çağırıldığı soruşturmada ifade vermeye gitmeyecek Kılıçdaroğlu, tanık olarak çağırıldığı soruşturmada ifade vermeye gitmeyecek
16:29 Japon devi Bitcoin yatırımlarıyla milyonlarca dolarlık gelir elde etti Japon devi Bitcoin yatırımlarıyla milyonlarca dolarlık gelir elde etti
16:16 Elon Musk bu kez onları hedef aldı: Çılgın insanlar Elon Musk bu kez onları hedef aldı: Çılgın insanlar
16:15 Galatasaray-Adana Demirspor maçı yargıya taşındı Galatasaray-Adana Demirspor maçı yargıya taşındı
15:58 Sessiz sedasız bitirdiler: Beşiktaş’tan bir sürpriz transfer daha Sessiz sedasız bitirdiler: Beşiktaş'tan bir sürpriz transfer daha
15:56 Ferdi Tayfur’a küfrettiği iddia edilen oğlu Timur Turanbayburt isyan etti: Beni babamdan ettiniz Ferdi Tayfur'a küfrettiği iddia edilen oğlu Timur Turanbayburt isyan etti: Beni babamdan ettiniz
15:54 17 yaşındaki Türk futbolcu Hollanda’da fırtına gibi: Robin van Persie hayran kaldı 17 yaşındaki Türk futbolcu Hollanda'da fırtına gibi: Robin van Persie hayran kaldı
15:49 Cenaze arabası tırla çarpışınca tabut içindeki ceset dışarı savruldu Cenaze arabası tırla çarpışınca tabut içindeki ceset dışarı savruldu
15:38 Model, iki erkekle cinsel içerikli film çektiği sırada balkondan düşerek hayatını kaybetti Model, iki erkekle cinsel içerikli film çektiği sırada balkondan düşerek hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2025 12:02:53. #1.13#
SON DAKİKA: Yunusemre Belediyesi Üçpınar Mahallesi'nde Mesire Alanını Tamamlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.