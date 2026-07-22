Yunusemre\'de parklar çocuklar için yenileniyor

Yunusemre Belediyesi, yaz tatilinde çocukların güvenli ve sağlıklı ortamlarda vakit geçirebilmesi amacıyla ilçe genelindeki parklarda bakım ve onarım çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Oyun gruplarında boya yenileme, tamirat ve çevre düzenlemeleri gerçekleştiren ekipler, parkları yeniden çocukların hizmetine sunuyor.

Yunusemre Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki çocuk parklarında bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Daha temiz ve yaşanabilir bir kent hedefiyle çalışmalarını sürdüren ekipler, özellikle yaz aylarında yoğun olarak kullanılan çocuk oyun alanlarında boya yenileme, tamirat ve çevre düzenlemeleri gerçekleştiriyor. Yapılan çalışmalarla oyun grupları daha güvenli ve kullanışlı hale getirilirken, parkların estetik görünümü de yenileniyor.

Çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, çocukların güvenli oyun alanlarında vakit geçirmesinin öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, "Çocuklarımızın güvenle oynayabileceği, ailelerimizin huzurla vakit geçirebileceği parklar oluşturmak önceliklerimiz arasında yer alıyor. Ekiplerimiz ilçemizin dört bir yanında özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. Daha düzenli ve yaşanabilir bir Yunusemre için sahada olmaya devam edeceğiz." dedi.

Yunusemre Belediyesi, ilçe genelindeki park ve yeşil alanlarda bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmalarını belirlenen program doğrultusunda sürdüreceğini bildirdi. - MANİSA