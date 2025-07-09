Yunusemre\'de Lavanta Bahçesi Ziyarete Açıldı

Yunusemre Belediyesinin Ortaköy Mahallesi'nde 7 bin metrekare alan üzerinde hayata geçirdiği lavanta bahçesi sezon sonuna kadar vatandaşların ziyaretine açık olacak.

Yunusemre Belediyesi tarafından Manisa'nın Ortaköy Mahallesi'nde hayata geçirilen lavanta bahçesi, kapılarını ziyaretçilere açıyor. 7 bin metrekarelik geniş bir alan üzerinde kurulan bahçe, hem görsel güzelliği hem de mis gibi lavanta kokusuyla dikkat çekiyor. Bahçe, lavanta sezonu boyunca haftanın her günü ziyarete açık olacak. Yunusemre Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün çalışmalarıyla hayata geçirilen lavanta bahçesi, halka hem doğal bir dinlenme alanı hem de fotoğraf tutkunları için eşsiz bir ortam sunuyor. Bahçede oluşturulan özel fotoğraf çekim alanları, dekoratif salıncaklar ve lavanta tarlalarının sunduğu manzara, ziyaretçilere keyifli anlar yaşatıyor. Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşlar, burada hem dinlenme hem de anı biriktirme imkanı buluyor. Sezon sonuna kadar açık kalacak olan lavanta bahçesi, lavantaların hasat edilmesiyle birlikte sezonu kapatacak. - MANİSA