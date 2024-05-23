Yerel

Yunusemre'den memurları sevindiren protokol

MANİSA - Yunusemre Belediyesi bünyesinde görev yapan sözleşmeli personel ve memurların ekonomik ve sosyal haklarını iyileştirmek amacıyla yetkili sendika olan Tüm Yerel Sen ile sosyal denge tazminatı konusunda bir protokol imzaladı. Törende konuşan Belediye Başkanı Semih Balaban, "İşçi kardeşlerimizin de, emeği ile geçinen memur kardeşlerimizin de yanındayız" dedi.

Yunusemre Belediyesi, bünyesinde görev yapan sözleşmeli personel ve memurları kapsayan sosyal denge tazminatı için yetkili sendika Tüm Yerel Sen ile protokol imzaladı. Belediye başkanlığı makamında gerçekleştirilen imza törenine Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Tüm Yerel Sen Tüm Genel Başkanı Mücahit Dede, Manisa Şube Başkanı Recep Abatay, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Kuyumcu ve sendika temsilcilerinin katıldı. İmza töreninde, belediye çalışanlarının ekonomik şartlarını iyileştirmek ve iş memnuniyetini artırmak amacıyla sosyal denge tazminatına ilişkin önemli kararlar alındı. İmzalanan bu protokol, çalışanların maaşlarına ek olarak sosyal denge tazminatı almalarını sağlayacak ve bu sayede ekonomik anlamda daha rahat bir çalışma ortamı sunacak.

Sosyal denge tazminatı yüzde 100 uygulanacak

Başkan Balaban imza töreninde yaptığı konuşmada, belediye olarak çalışanlarının her zaman yanında olduklarını ve onların haklarını korumak için imkanları ölçüsünde ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı. Başkan Semih Balaban, "Belediyemizde yetkili sendika olan Tüm Yerel Sen ile sosyal denge tazminatı konusunda anlaşmaya vardık. Belediyenin imkansızlıklarına rağmen emeğe olan saygımızdan sosyal denge tazminatını yüzde 100 olarak uyguluyoruz. İşçi kardeşlerimizin de, emeği ile geçinen memur kardeşlerimizin de yanındayız. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

"Tüm üyelerimize hayırlı olsun"

İmzalanan protokolün belediye çalışanlarının iş verimliliğini artıracağına inandıklarını ifade eden Tüm Yerel Sen Tüm Genel Başkanı Mücahit Dede ise, işbirliğinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, "31 Mart yerel seçimlerinden sonra biz memurlar için de geçerli olan özgür, örgütlenme yapabilmenin önü açıldı. Bu dönem için yetkiyi aldık. Yetki sonrası protokolümüzü yapıyoruz. Başkanımıza, bürokratlarımıza, şube başkanımıza işyeri temsilcilerimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Tabi ki sözleşmeleri mali gerçeklikler üzerine ve sürekli olmasını gözeterek yapıyoruz. Bu konuda devletçi de bir anlayışımız var. Şartlar doğrultusunda sözleşmemizi imzaladık. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Ülkede yaşanan ekonomik krizde arkadaşlarımız nefes alacaktır. Tüm üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Konuşmaların ardından Başkan Balaban, Tüm Yerel Sen Tüm Genel Başkanı Mücahit Dede ve Manisa Şube Başkanı Recep Abatay ile birlikte sosyal denge tazminatı protokolünü imzaladı.