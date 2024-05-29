Yunusemre Kent Konseyi'nde Ücretsiz Aile Danışmanlığı Hizmeti - Son Dakika
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Yunusemre Kent Konseyi'nde Ücretsiz Aile Danışmanlığı Hizmeti

Yunusemre Kent Konseyi\'nde Ücretsiz Aile Danışmanlığı Hizmeti

Yunusemre Kent Konseyi içerisinde bulunan Aile Danışmanlığı ve Eğitim Merkezi'nde ücretsiz danışmanlık hizmeti veriliyor. Merkezde, ailelerin yaşadıkları sıkıntıları aşmalarına yardımcı olmak amaçlanıyor.

29.05.2024 14:32  Güncelleme: 14:33
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Yunusemre Kent Konseyi içerisinde bulunan Aile Danışmanlığı ve Eğitim Merkezi'nde ücretsiz danışmanlık hizmeti veriliyor. Merkezde, ailelerin yaşadıkları sıkıntıları aşmalarına yardımcı olmak amaçlanıyor.

Aile Danışmanlığı ve Eğitim Merkezi, çiftlerin evlilikte yaşadığı sorunlar, aile ve çocuk ilişkilerinde davranış bozuklukları, çocuklar ile iletişim noktasında ailelerin yaklaşımı, öğrencilerin sınav stresi yönetimi gibi konularda sorun yaşayan bireylere rehberlik ediyor. Yunusemre Kent Konseyi binası içerisinde yer alan merkezde sunulan danışmanlık hizmetleri, tamamen ücretsiz olarak tüm vatandaşlara açık. Danışmanlık almak isteyen aileler, Yenimahalle 4711 sokak No: 8/1 adresine gelerek ya da telefonla arayarak randevu alabilme imkanına sahip. Merkezde aile içi iletişim sorunlarından, çocukların eğitimine kadar geniş bir yelpazede danışmanlık hizmeti verildiğini kaydeden Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, "Amacımız, ailelerin karşılaştığı zorlukları birlikte aşarak, daha sağlıklı ve mutlu aile yapıları oluşturmalarına katkı sağlamak" diye konuştu.

Aile Danışmanlığı ve Eğitim Merkezi'nde 2023 yılında yaklaşık 600 danışan başvuruda bulundu. Merkezden 2024 yılı 5 aylık sürede ise 225 danışan yararlandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yunusemre Kent Konseyi'nde Ücretsiz Aile Danışmanlığı Hizmeti - Son Dakika

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