Yunusemre Kitap Günleri başladı - Son Dakika
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Yunusemre Kitap Günleri başladı

19.04.2022 03:33

- Yunusemre Kitap Günleri başladı Manisa'da 60 yayınevinin kitapları ve 30 yazar okuyucuyla buluşacak Yunusemre Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Yunusemre Kitap Günleri başladı.

- Yunusemre Kitap Günleri başladı

Manisa'da 60 yayınevinin kitapları ve 30 yazar okuyucuyla buluşacak

MANİSA - Yunusemre Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Yunusemre Kitap Günleri başladı. Magnesia AVM arkasında kurulan stantlarda 60 yayın evinin kitapları ve 30 yazar okuyucuyla buluşacak. Stantlar, 1 Mayıs Pazar gününe kadar açık kalacak.

Sosyal ve kültürel belediyecilik alanındaki çalışmalarına bir yenisini ekleyen Yunusemre Belediyesi, bu yıl ilkini düzenlediği Yunusemre Kitap Günleri'nin startını verdi. Magnesia AVM arkasında kurulan stantlarda 60 yayın evinin kitapları 1 Mayıs Pazar gününe kadar okuyucuyla buluşacak. Organizasyonun açılış programına Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Cemal Kutlar, MCBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kazaz, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, Manisa Büyükşehir Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Fırat Özcan, Yunusemre belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, daire müdürleri, Yunusemre Kent Konseyi üyeleri, muhtarlar, sivil toplum örgütü temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yazarlardan ise ilk gün etkinliğine Volkan Doğan, Selçuk Silsüpür, Sefa Yurtkölesi, Hilal Kahraman, Sibel Karabulut, Nesrin Hazer, Davut Tunçbilek, Erkan Erdoğan kitapseverleri yalnız bırakmadı. Kitapseverleri organizasyona davet eden Belediye Başkanı Çerçi burada yaptığı konuşmada, "Yunusemre Kitap Günleri başladı. Yaklaşık 2 hafta sürecek. Öğrencilerimizin yoğun ilgi gösterdiğini görüyoruz. 30 civarında yazarımız gelecek, 60 civarı yayın evi kitaplarını okuyucuyla buluşturacak. Bu organizasyonda emeği olanlara teşekkür ederiz." dedi.

Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara da okumanın önemini vurgularken emeği geçenlere teşekkür etti. Oldukça yoğun katılımın olduğu etkinlikte öğrenciler Başkan Çerçi'ye sevgi gösterisinde bulunarak böyle bir etkinliği hayata geçirdiği için teşekkür etti. Öğrencilere ayrıca kitap hediye edildi.

Yunusemre Kitap Günleri başladı
Yunusemre Kitap Günleri başladı
Yunusemre Kitap Günleri başladı
Yunusemre Kitap Günleri başladı

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Yunusemre, 1 Mayıs, Manisa, Kitap, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yunusemre Kitap Günleri başladı - Son Dakika


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