Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı Görevi Devraldı

Adana'nın Yüreğir'in yeni Belediye Başkanı Ali Demirçalı, görevi Fatih Kocaispir'den devraldı. Yüreğirlilere seslenen Demirçalı, "Parti rozetimi bir kenara bıraktım. Yola çıkarken 'kardeşlik makamına talibim' demiştim" dedi.
Yüreğir Belediye Başkanlığı'nı 35 yıl sonra kazanarak zafere imza atan Ali Demirçalı, dün düzenlenen törende görevi Fatih Kocaispir'den devraldı. Devir-teslim töreni için Yüreğir Belediyesi önüne gelen coşkulu kalabalığa seslenen Demirçalı, "Kurucu Başkanımız Sabahattin Eşberk'in aziz ruhu önünde verdiğim sözü tuttum. Bugünden itibaren parti rozetimi bir kenara bırakıyorum" dedi.
Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, ilk olarak makam odasında gerçekleşen devir teslim töreninde başkanlık mührünü Fatih Kocaispir'den devraldı. Bu törenin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, milletvekilleri Müzeyyen Şevkin ve Orhan Sümer, İl Başkanı Tanburoğlu, İlçe Başkanı Sarı ile Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, sırasıyla belediye binası önünde toplanan coşkulu kalabalığa seslendiler. Yüreğir Belediyesi önündeki coşkulu törende yaşanan bir sahne herkesi 35 yıl öncesine götürdü. Zeydan Karalar'ın Ali Demirçalı'nın elini tutarak havaya kaldırması ile ortaya çıkan fotoğraf karesi, 35 yıl önce Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan Selahattin Çolak'ın, kendisi gibi seçimi kazanan Yüreğir Belediye Başkanı Sabahattin Eşberk'in elini havaya kaldırdığı fotoğraf ile birebir aynıydı.
"Parti rozetimi bir kenara bıraktım"
Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı konuşmasına Kurucu Belediye Başkanı Merhum Sabahattin Eşberk'in oğlu Avukat Ulaş Eşberk'i yanına alarak başladı. Adaylığı açıklanır açıklanmaz Eşberk'in mezarını ziyaret ederek aziz ruhu önünde Yüreğir Belediyesi'ni kazanacağına dair söz verdiğini hatırlatan Ali Demirçalı, "Ben O'na verdiğim sözü tuttum arkadaşlar. Şimdi parti rozetimi bir kenara bırakıyorum. Yola çıkarken 'Kardeşlik makamına talibim' demiştim, Yüreğir Belediye Başkanlığı benim için kardeşlik makamıdır. Oy vermiş vermemiş hiç önemli değil, bu dakikadan itibaren tüm Yüreğirli hemşehrilerimin belediye başkanıyım. Yüreğir'i hep birlikte yöneteceğiz" dedi.
Törenin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı ve partililer, Yüreğir Belediye Başkanlığı mazbatasını Kurucu Belediye Başkanı Sabahattin Eşberk'in mezarı başına götürerek dualar okudular. - ADANA
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