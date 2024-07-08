Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı Mahalleleri Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı Mahalleleri Ziyaret Etti

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı Mahalleleri Ziyaret Etti

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, hafta sonu bürokratları ile birlikte mahalleleri gezip sorunları yerinde inceledi. Başkan Demirçalı, muhtar ve vatandaşların taleplerini dinleyerek çalışmaları planladı.

08.07.2024 12:39  Güncelleme: 12:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yaz aylarının en sıcak döneminin yaşandığı bugünlerde Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, hafta sonu bürokratları ile birlikte mahalleleri gezip sorunları yerinde inceledi.

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, hafta sonunda da yoğun mesai yapıyor. Mahallelere ziyaret gerçekleştiren Başkan Demirçalı, alan incelemesi gerçekleştirerek yapılması gereken çalışmaları yerinde inceliyor. Ayrıca muhtar ve vatandaşların taleplerini de dinleyen Demirçalı, düzenlenen etkinliklere de katılarak vatandaşlarla bir araya geliyor.

Hafta sonu mesaisinin büyük bir kısmını mahalle ziyaretlerine ayıran Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, Çamlıbel, Kadıköy ve PTT Evleri mahallelerinde hemşehrileriyle buluşarak yapılması planlanan çalışmalarla ilgili mahalle sakinleriyle istişarelerde bulundu. Muhtar ve vatandaşlardan gelen talep ve önerileri de dinleyen Başkan Demirçalı, çalışma yapılması gereken alanları belirleyip notlar aldı. Başkan Demirçalı'ya ziyaretlerinde birim müdürleri de eşlik etti.

"Halkçı bakış açısı ortak akıl"

Ziyaretler hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Demirçalı, "Sokağın sesini dinlemeye devam ediyoruz. Çalışma arkadaşlarımızla birlikte planladığımız programlar çerçevesinde mahalle ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Muhtar ve vatandaşlarımızın talep ve önerilerini dinleyerek, mahallemizde yapılması gereken çalışmaları yerinde inceliyoruz. Bu hafta sonunu yoğun bir mesai programıyla tamamladık. Çamlıbel, PTT Evleri ve Kadıköy mahallelerimizde ziyaretler gerçekleştirerek vatandaşlarımızla bir araya geldik. Halkçı bakış açısı ve ortak akılla, vatandaşlarımızın fikirlerini her daim ön planda tutarak Yüreğir için çok çalışacağız. Tespit ettiğimiz yapılması gereken eksiklikleri ivedilikle tamamlayıp, vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Çalışmalarımız şimdiden tüm ilçemize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

Ali Demirçalı, Yüreğir, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı Mahalleleri Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:28 Bomba iddia: 1.8 milyon emeklinin maaşı 12 bin TL’ye yükseltilecek Bomba iddia: 1.8 milyon emeklinin maaşı 12 bin TL'ye yükseltilecek
13:01 Rusya, Ukrayna’nın birçok şehrini füzelerle vurdu En az 20 kişi öldü, 50’den fazla yaralı var Rusya, Ukrayna'nın birçok şehrini füzelerle vurdu! En az 20 kişi öldü, 50'den fazla yaralı var
12:36 Batman’ın göbeğinde yangın söndürme rezaleti İtfaiyenin suyu bitince 4 daire cayır cayır yandı Batman'ın göbeğinde yangın söndürme rezaleti! İtfaiyenin suyu bitince 4 daire cayır cayır yandı
10:04 Resmi sonuçlar geldi Fransa’da seçimlerin galibi “Filistin’i tanıyacağız“ diyen ittifakın lideri Resmi sonuçlar geldi! Fransa'da seçimlerin galibi "Filistin'i tanıyacağız" diyen ittifakın lideri
10:04 1 milyon kişi tehdit altında Beryl Kasırgası, ABD’yi alarma geçirdi 1 milyon kişi tehdit altında! Beryl Kasırgası, ABD'yi alarma geçirdi
13:01 Karısını başka bir adamla yakaladı, telefonunu çıkarıp kayıt düğmesine bastı Karısını başka bir adamla yakaladı, telefonunu çıkarıp kayıt düğmesine bastı
12:23 Liverpool radara aldı bile Barış Alper Yılmaz yuvadan uçuyor Liverpool radara aldı bile! Barış Alper Yılmaz yuvadan uçuyor
11:49 Ehliyet almak artık daha zor Direksiyon sınavı değişiyor, süre uzayacak Ehliyet almak artık daha zor! Direksiyon sınavı değişiyor, süre uzayacak
11:43 Şampiyonluğu kafaya koymuş Jose Mourinho’dan taraftarı havalara uçuracak sözler Şampiyonluğu kafaya koymuş! Jose Mourinho'dan taraftarı havalara uçuracak sözler
11:41 Merve Özbey güvenlik gerekçesiyle konsere çıkmadan şehri terk etti Belediye Başkanı öfke kustu: Akıl tutulması Merve Özbey güvenlik gerekçesiyle konsere çıkmadan şehri terk etti! Belediye Başkanı öfke kustu: Akıl tutulması
11:34 Sosyal medya yorumu tehdit olarak değerlendirildi, sanığa hapis cezası verildi Sosyal medya yorumu tehdit olarak değerlendirildi, sanığa hapis cezası verildi
11:31 Suçüstü yakalanan hırsızların tutuklanmamak için kullandığı yöntem pes dedirtti Suçüstü yakalanan hırsızların tutuklanmamak için kullandığı yöntem pes dedirtti
11:09 Pınar Altuğ’un kızı Su Atacan, Mustafa Sandal’ın oğlu Yaman’la görüntülendi Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan, Mustafa Sandal'ın oğlu Yaman'la görüntülendi
11:09 Gol atamadan yarı finale çıktılar EURO 2024’e damga vuran istatistik Gol atamadan yarı finale çıktılar! EURO 2024'e damga vuran istatistik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2024 14:26:45. #1.12#
SON DAKİKA: Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı Mahalleleri Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement