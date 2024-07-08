Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı Mahalleleri Ziyaret Etti

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Yaz aylarının en sıcak döneminin yaşandığı bugünlerde Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, hafta sonu bürokratları ile birlikte mahalleleri gezip sorunları yerinde inceledi.

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, hafta sonunda da yoğun mesai yapıyor. Mahallelere ziyaret gerçekleştiren Başkan Demirçalı, alan incelemesi gerçekleştirerek yapılması gereken çalışmaları yerinde inceliyor. Ayrıca muhtar ve vatandaşların taleplerini de dinleyen Demirçalı, düzenlenen etkinliklere de katılarak vatandaşlarla bir araya geliyor.

Hafta sonu mesaisinin büyük bir kısmını mahalle ziyaretlerine ayıran Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, Çamlıbel, Kadıköy ve PTT Evleri mahallelerinde hemşehrileriyle buluşarak yapılması planlanan çalışmalarla ilgili mahalle sakinleriyle istişarelerde bulundu. Muhtar ve vatandaşlardan gelen talep ve önerileri de dinleyen Başkan Demirçalı, çalışma yapılması gereken alanları belirleyip notlar aldı. Başkan Demirçalı'ya ziyaretlerinde birim müdürleri de eşlik etti.

"Halkçı bakış açısı ortak akıl"

Ziyaretler hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Demirçalı, "Sokağın sesini dinlemeye devam ediyoruz. Çalışma arkadaşlarımızla birlikte planladığımız programlar çerçevesinde mahalle ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Muhtar ve vatandaşlarımızın talep ve önerilerini dinleyerek, mahallemizde yapılması gereken çalışmaları yerinde inceliyoruz. Bu hafta sonunu yoğun bir mesai programıyla tamamladık. Çamlıbel, PTT Evleri ve Kadıköy mahallelerimizde ziyaretler gerçekleştirerek vatandaşlarımızla bir araya geldik. Halkçı bakış açısı ve ortak akılla, vatandaşlarımızın fikirlerini her daim ön planda tutarak Yüreğir için çok çalışacağız. Tespit ettiğimiz yapılması gereken eksiklikleri ivedilikle tamamlayıp, vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Çalışmalarımız şimdiden tüm ilçemize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi. - ADANA