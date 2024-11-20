Yüreğir Belediye Başkanı, Engelli Vatandaşa Akülü Sandalye Hediye Etti

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Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, yürüme güçlüğü çeken Yüreğirli vatandaşın akülü tekerlekli sandalye talebini karşıladı.

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, akülü tekerlekli sandalye ihtiyacını bildiren Keziban Sarıdoğan'ın talebini yerine getirdi. Engelli vatandaşların sosyal hayata kolayca karışmasını sağlamak amacıyla desteklerini sürdüren Başkan Demirçalı, Keziban Sarıdoğan'ın da talebi üzerine akülü sandalyesini teslim etti.

Akülü sandalye teslimi sonrasında konuşan Başkan Demirçalı, "Kışla Mahallemiz sakinlerinden Keziban ablamızın akülü tekerlekli sandalyesini teslim ettik. Artık dışarı çıkacak, istediği gibi zaman geçirecek, ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Yüzündeki mutluluğu görmek her şeye değer. Kazasız iyi günlerde kullanması diliyorum" dedi.

Başkan Demirçalı'ya akülü sandalye hediyesinden dolayı teşekkür eden Keziban Sarıdoğan da "Belediye Başkanımız Ali Demirçalı evimize gelerek bizi onurlandırdı. Ailemin yardımı olmadan yürümekte zorlanıyordum. Bundan sonra kendi işimi kendim görebileceğim için çok mutluyum. Desteklerinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun kendisinden" diye konuştu. - ADANA