Yüreğir Belediyesi Atakent Mahallesi\'ne Spor Tesisi Kazandırıyor

Yerel

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, ilçeye yeni bir spor tesisi kazandırmak için kolları sıvadı. Atakent Mahallesi'ndeki atıl alana spor tesisi yapılıyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Demirçalı, "Sözümüzü tutuyoruz, mahallelerimizi yeni parklar, yeşil alanlar, eğitim, kültür ve spor tesisleri ile donatıyoruz" dedi.

Yüreğir Belediyesi, ilçenin 'spor kenti' kimliğini güçlendirecek hizmetleri bir bir hayata geçirmeye devam ediyor. Atakent Mahallesi'nde atıl durumda olan yaklaşık 3 bin metrekarelik alan, çocukların güvenle futbol oynayacağı spor tesisine dönüştürülüyor. Modern futbol sahasının yanına çocuk parkı da yapılacak. Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, Atakent Mahallesi'nde çalışmalarına başlanan yeni spor tesisi ve çocuk parkı alanında incelemelerde bulundu. Yüreğir'de altyapıdan ulaşıma, tarihi kültürel mirastan kentsel dönüşüm çalışmalarına kadar her alanda yoğun bir çalışma içinde olduklarını belirten Başkan Demirçalı, Yüreğir'i daha sağlıklı ve yaşanılabilir bir ilçe haline getirmekte kararlı olduklarını söyledi.

Yüreğirlinin taleplerini öncelediklerini ifade eden Başkan Demirçalı, "Yüreğir'imizi güvenli, ulaşılabilir, insanları mutlu bir ilçe haline getirmek için çalışıyoruz. Bu kapsamda Yüreğir'imizde yaşayan her bir hemşehrimizin ihtiyacını, beklentilerini en doğru şekilde tespit ederek en iyi hizmeti en kısa zamanda ulaştırmayı hedefliyoruz. Belediye olarak kendimize hiçbir zaman sınır koymadık, koymuyoruz. Temel yerel yönetim hizmetlerinin yanı sıra, eğitimden sağlığa, spordan sanata kadar her alanda gayretle çalışıyor ve ilçemize hizmet üretiyoruz" dedi.

"Hemşehrilerimizin yaşam konforunu yükselteceğiz"

Sözlerini tuttuklarını belirten Demirçalı, "Mahallelerimizi yeni parklar, yeşil alanlar, eğitim, kültür ve spor tesisleri ile donatıyoruz. Hemşehrilerimizin yaşam konforunu yükseltecek hizmetleri ilçemizin dört bir yanına kazandıracağız. Atakent Mahallemizde daha önce atıl durumda olan bu alanda çocuklarımız ve gençlerimiz için futbol sahası ve çocuk parkı yapıyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin yaşadıkları semtlerde daha sağlıklı ortamlarda spor yapabilmeleri amacıyla yatırımlarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu. - ADANA