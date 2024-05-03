Yüreğir Belediyesi, Borç Nedeniyle İşten Çıkarmaları Sürdürecek

Yerel

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, "Son 1 yılda belediyemizde işe giren 200'ü aşkın kişiyi işten çıkarmak zorunda kaldık" dedi.

Demirçalı, belediye hizmet binasında yaptığı basın toplantısında, belediyenin net borcunun 883 milyon 857 bin 423 TL olduğunu açıkladı. Bu borç nedeniyle belediyede son 1 yılda işe giren 200'ü aşkın kişiyi işten çıkarmak zorunda kaldıklarını belirten Demirçalı, "Çalışanlara ödenen para bütçenin yüzde 30'dan fazla olmaması gerekirken bizim belediyemizde bu rakam yüzde 66. Yani çok fazla eleman alınmış. Bir önceki belediye başkanımız belediyeyi devraldığında İmar A.Ş. dahil 950 çalışan ile devralmış. Ama bugün belediyemiz bin 589 elemana ulaşmış. Bizim ilçemiz bu kadar büyümedi, ilçemizde nüfus da bu kadar artmadı, gelirlerimiz de artmadı. Bu yükün altından belediyemizin kalkması mümkün değil" şeklinde konuştu.

"Çıkarılan bir elemanı dahi tanımıyorum, ayrım yapmayacağız"

Belediyenin içinde bulunduğu mali yapı nedeniyle mecburi işten çıkarmaların süreceğini belirten Başkan Demirçalı, şöyle devam etti:

"Bizim çıkarttığımız elemanların bütün günahı bizden önceki yönetimin yanlış alımlar yapması, fazla alımlar yapması. Belediyenin sürdürülemez hale getirilmesidir. Belediyemiz şu an sürdürülemez durumda. Böyle bir borcu biz yapmadık, belediyeyi bu noktaya biz getirmedik. Getirenlerin mutlaka hesap vermesi lazım. Bu belediyede sürekli bir şeyler satılmış, hiçbir şey yapılmamış. Bu kadar borç olurken mutlaka karşılığında bir şey yapılmış olmalı. Ama görüyoruz hiçbir şey yapılmamış. Birçok arkadaşımız huzursuz. Biz eleman çıkarırken sondan geriye doğru son 1 yıl içerisinde giren arkadaşları çıkardık. Bir tane çıkarılan elamanın kim olduğunu bilmiyorum. Hiç ayrım yapmadık, yapmayacağız. 1 tane eleman almadık henüz belediyemize. Son 1 yıl içerisinde alınan arkadaşlarımızın tamamını çıkarmak zorunda kaldık çünkü gelen para personel giderini karşılamıyor."

"Müfettiş ve denetçileri göreve davet ediyoruz"

Göreve geldikten sonra inceleme ve denetleme komisyonu kurduklarını, komisyonun birçok yolsuzluk ile usulsüzlüğe rastladığını kaydeden Demirçalı, "Örneğin, zimmetine para geçiren bir arkadaşımızın dekontu elimizde. Dün itibarıyla 1 milyon 200 bin TL'lik rakamı belediyemiz hesabına iade etti. Arkadaşlarımız şu an savcılığa göndermek için çalışmalar gerçekleştiriyorlar. Yolsuzluklar birinin tek başına yapacağı yolsuzluklar değil. Belediyemizde bunun gibi birçok usulsüzlük, yönetmeliklere ve tüzüklere aykırı alımlar da yapılmış. Mutlaka mülkiye müfettişlerini ve Sayıştay denetçilerini göreve davet ediyoruz. Çağrım, gelin belediyemizi inceleyin" dedi.

"'Bankamatikçi' hiç kimseyi bu belediyede çalıştırmayacağım"

Demirçalı, ayrıca belediye bünyesinde gerçekleştirdikleri denetleme çalışmaları sırasında işe gelmeden maaş alan 'bankamatikçi' olarak tabir ettikleri birçok kişiye rastladıklarını belirtti. Yüreğir Belediyesinde görev yapan ya da görev yapmak üzere işe giren hiç kimsenin artık işe gelmeden maaş alamayacağının altını çizen Demirçalı, şunları söyledi:

"Bundan sonra bu belediyede görev yapan, ya da görev yapmak üzere gelen arkadaşlarımızdan bankamatikçi diye tabir ettiğimiz işe gelmeden para alan hiç kimseyi bu belediyede çalıştırmayacağımın bilinmesini istiyorum. Birçok arkadaşımızı kimse tanımıyor, haberleri geliyor. Yani bunlar 'bankamatikçi' arkadaşlar. Bir tane bankamatikçi belediyemizde olmayacak. Hak etmeden hiç kimse Yüreğirlilerin bir kuruşunu alamayacak. Gelir gelmez mesai ücretlerini kaldırdık. Örnek veriyorum 100 bin TL personel maaşı varsa 100 bin TL de mesai yazmışlar. Kabul edilebilir gibi bir şey değil. Bayramlar gibi zorunlu günler harici bütün önemli günler harici mesai ücretlerini kaldırmış bulunuyoruz. Araçlarımız kiralanmış ama kimi Antalya'da kimi Anamur'da farklı illerde bulduk. Bu nedenle kiralamayı da kaldırdık. Giderlerimizi azalttık, hızlı bir şekilde tasarrufa gittik. Gelirlerimizi artırdık. Alacaklılara yönelik de komisyon kurduk. Alacağı olan arkadaşları çağırıyorlar. Şimdiye kadar birkaç işlem yapıldı. İndirim yapan, bağış yapan ya da hibe edenler oluyor. Belediyenin lehine olan ne varsa biz kaynak oluştururuz. Biz bu borçları öderiz. Ama bu borçlar gerçek borç mudur, değil midir bunları araştırıyoruz." - ADANA