Demirçalı: "2 yılda araç filomuzu 29 yeni araçla güçlendirdik"

Yüreğir Belediyesi, hizmet kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye, 3 yeni aracı daha hizmete alırken, son iki yılda toplam 29 yeni hizmet aracını filoya kazandırdı.

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, göreve geldiği günden bu yana geçen 2 yıllık süreçte araç filosuna kazandırdığı yeni çöp toplama araçları, kamyonetler ve iş makinelerinden oluşan yatırımla, Yüreğir Belediyesi'nin hizmet gücünü artırdı.

3 yeni aracı daha filoya kazandıran Başkan Demirçalı, "Göreve geldiğimiz günden bu yana filomuzu güçlendirmek için yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Şu anda 8 aracımız yolda, bugün 3 yeni aracımızı hizmete alıyoruz, daha önce de 18 araç almıştık. 2 yılda araç filomuzu 29 yeni araçla güçlendirdik. Bu yıl yeni araç sayımızı 40'ın üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Amacımız, vatandaşlarımıza daha hızlı, kaliteli ve sürdürülebilir belediyecilik hizmeti sunmaktır" ifadelerini kullandı. - ADANA