Yüreğir Belediyesi Kurban Bayramı Sonrası Temizlik Çalışması Başlattı - Son Dakika
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Yerel

Yüreğir Belediyesi Kurban Bayramı Sonrası Temizlik Çalışması Başlattı

Yüreğir Belediyesi, Kurban Bayramı'nın sona ermesiyle birlikte ilçede hummalı bir temizlik çalışması başlattı. Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kurban kesim alanları başta olmak üzere ilçenin tüm mahallelerinde titiz bir çalışma yürütüyor.

21.06.2024 13:28
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Yüreğir Belediyesi, Kurban Bayramı'nın sona ermesi ile birlikte ilçede hummalı bir temizlik çalışması başlattı. Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kurban kesim alanları başta olmak üzere ilçenin tüm mahallelerinde titiz bir çalışma yürütüyor.

Kurban Bayramı öncesinde Yüreğir'de bulunan ibadethaneler ve kurban kesim alanlarında temizlik ve dezenfekte işlemleri yapan Yüreğir Belediyesi, bayram boyunca da hijyen tedbirlerini elden bırakmadı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ilçenin dört bir yanında personeller görevlendirirken, vatandaşların bayramda steril bir ortamda kurban kestirebilmesi için kesim alanında da hijyen kurallarına azami seviyede dikkat edildi.

Kurban Bayramı'nın sona ermesi ile birlikte kurban kesim alanlarının temizlenmesi için yoğun bir çalışma başlatan Yüreğir Belediyesi, kesim ve satış alanlarında ilaçlama, kireçleme işlemleri uyguladı.

Bayram sonrası kötü kokunun önüne geçilmesi adına kesim yerleri, mazgallar ve çöp konteynırları başta olmak üzere ekiplerin ilçede sürdüğü kapsamlı temizlik çalışması devam ediyor.

Temizlik ekipleri, kurban kesim alanı haricinde sokak ve cadde temizliğinde de tedbiri elden bırakmıyor. İlçe genelinde sürdürülen temizlik çalışmaları çerçevesinde Yüreğir'de bulunan 107 mahallede geniş kapsamlı cadde ve sokak temizliği titizlikle yapılıyor. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yüreğir Belediyesi Kurban Bayramı Sonrası Temizlik Çalışması Başlattı - Son Dakika

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