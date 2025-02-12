Yüreğir Belediyesi'nden Hızlı İletişim: Çağrı Merkezi Hizmete Açıldı - Son Dakika
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Yüreğir Belediyesi'nden Hızlı İletişim: Çağrı Merkezi Hizmete Açıldı

Yüreğir Belediyesi\'nden Hızlı İletişim: Çağrı Merkezi Hizmete Açıldı

Yüreğir Belediyesi, vatandaşların talep ve şikayetlerine hızlı yanıt verebilmek için Çağrı Merkezi hizmetiyle anlık destek sunuyor. 444 80 44 ve 0501 501 10 01 numaraları ile belediye ile iletişim kurulabiliyor.

12.02.2025 10:01  Güncelleme: 10:07
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Yüreğir Belediyesi Çağrı Merkezi, vatandaşların talep ve şikayetlerini çözmek için hızlı ve etkili bir köprü görevi üstleniyor.

Yüreğir Belediyesi, vatandaşların taleplerine en hızlı şekilde yanıt verebilmek için Çağrı Merkezi hizmetiyle çözüm odaklı çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlar, belediyenin sorumluluğundaki her konuda 444 80 44 numaralı hattı arayarak ya da 0501 501 10 01 Whatsapp İletişim Hattından belediye ile kolaylıkla iletişime geçebiliyor.

Çağrı Merkezi, vatandaşlardan gelen talep, şikayet ve önerileri dikkatle dinleyip anlık olarak kayıt altına alıyor. Bu başvurular, ilgili birimlere hızla iletilerek çözüm süreci başlatılıyor. Aynı zamanda, bilgi talep eden vatandaşlara da anında destek sunuluyor.

Yüreğir Belediyesi, çözüm odaklı yaklaşımıyla vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamayı ve onlara en iyi hizmeti sunmayı hedefliyor. Çağrı Merkezi, vatandaşlarla belediye arasında güçlü bir iletişim köprüsü kurarak bu misyonu kararlılıkla yerine getiriyor. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yüreğir Belediyesi'nden Hızlı İletişim: Çağrı Merkezi Hizmete Açıldı - Son Dakika

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