Yüreğir Belediyesi\'nden Hızlı İletişim: Çağrı Merkezi Hizmete Açıldı

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Yüreğir Belediyesi Çağrı Merkezi, vatandaşların talep ve şikayetlerini çözmek için hızlı ve etkili bir köprü görevi üstleniyor.

Yüreğir Belediyesi, vatandaşların taleplerine en hızlı şekilde yanıt verebilmek için Çağrı Merkezi hizmetiyle çözüm odaklı çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlar, belediyenin sorumluluğundaki her konuda 444 80 44 numaralı hattı arayarak ya da 0501 501 10 01 Whatsapp İletişim Hattından belediye ile kolaylıkla iletişime geçebiliyor.

Çağrı Merkezi, vatandaşlardan gelen talep, şikayet ve önerileri dikkatle dinleyip anlık olarak kayıt altına alıyor. Bu başvurular, ilgili birimlere hızla iletilerek çözüm süreci başlatılıyor. Aynı zamanda, bilgi talep eden vatandaşlara da anında destek sunuluyor.

Yüreğir Belediyesi, çözüm odaklı yaklaşımıyla vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamayı ve onlara en iyi hizmeti sunmayı hedefliyor. Çağrı Merkezi, vatandaşlarla belediye arasında güçlü bir iletişim köprüsü kurarak bu misyonu kararlılıkla yerine getiriyor. - ADANA