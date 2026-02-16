Yurtlar Denetlendi

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk, Müdürlüğüne bağlı öğrenci yurtlarında yürütülen çalışmaları yerinde incelemek ve denetlemek amacıyla program gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen program kapsamında yurtların genel durumu, barınma şartları, temizlik, güvenlik ve sunulan hizmetlerin kalitesi detaylı şekilde değerlendirildi. Öğrencilerle bir araya gelen Arslantürk, talep ve önerileri dinleyerek daha konforlu ve güvenli bir barınma ortamı oluşturulmasına yönelik yapılabilecek çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu.

Yurt yönetimleri ve personelden sürdürülen faaliyetlere ilişkin bilgi alan Arslantürk, öğrencilerin huzurlu, sağlıklı ve güvenli bir ortamda eğitim hayatlarını sürdürebilmeleri için tüm imkanların seferber edildiğini ifade etti. Programda ayrıca hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik planlanan çalışmalar da ele alındı. - DÜZCE