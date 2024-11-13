Yusuf Ziya Yılmaz Kırıkkale'yi Ziyaret Etti - Son Dakika
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Yerel

Yusuf Ziya Yılmaz Kırıkkale'yi Ziyaret Etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Kırıkkale Valisi Makas ile projeler hakkında görüşme yaptı.

13.11.2024 20:23
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Kırıkkale Valisi Mehmet Makas'ı makamında ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Kırıkkale'ye geldi. Ziyaret kapsamında ilk olarak partisinin İl Başkanlığına geçen Yılmaz, daha sonra Vali Mehmet Makas ile bir araya geldi.

Valilik makamında gerçekleşen görüşmede Vali Makas, şehirde yürütülen ve devam eden projelerle ilgili Yılmaz'a bilgi verdi. Yılmaz'a, AK Parti İl Başkanı Engin Pehlivanlı ve Merkez İlçe Başkanı Muhammed Genç de eşlik etti.

Görüşme sonunda Vali Makas, ziyaretlerinden dolayı Yılmaz ve beraberindeki heyete teşekkür etti. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yusuf Ziya Yılmaz Kırıkkale'yi Ziyaret Etti - Son Dakika

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