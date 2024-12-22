Yusufeli'nde 'Karrafting' Heyecanı - Son Dakika
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Yusufeli'nde 'Karrafting' Heyecanı

Yusufeli\'nde \'Karrafting\' Heyecanı

Adrenalin tutkunları, Çoruh Nehri'nde yıllarca süren rafting serüvenlerini bu kez kar üzerinde yaşadı.

22.12.2024 10:30
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Artvin'in Yusufeli ilçesinde bir grup adrenalin tutkunu arkadaş, yıllarca Çoruh Nehri'nde kürek çektikleri botlarını bu kez bin 800 metre rakımda kar üzerinde 'Karrafting' yaparak kullandılar.

Artvin'deki adrenalin tutkunu bir grup, yıllarca Çoruh Nehri üzerinde yaptıkları rafting sporuna olan özlemlerini ilginç bir etkinlik ile gidermeyi başardı. Türkiye'nin en hızlı akan nehri olarak bilinen Çoruh Nehri, bölgedeki barajlar nedeniyle nehir yatağının büyük bir kısmının göle dönmüş durumda. Çoruh Nehri'nin hızlı aktığı dönemlerde Yusufeli ilçesi, rafting sporunun önemli merkezlerinden biriydi. Ancak uzun zamandır rafting sporu yapılamıyordu.

Şort değil, mont giydiler, küreklerini bu kez karda çektiler

Profesyonel sporcular ve doğaseverlerden oluşan grup, 1800 rakımlı Öğdem Köyü'nde rafting botlarını araçlarının arkasına bağlayarak karada adrenalin dolu anlar yaşadı. Çoruh Nehri'nde şortla suya giren grup, bu kez soğuktan korunmak için montlarıyla bota bindi. Küreklerini suyun akışına göre kullanan raftingçiler, bu kez kar üzerinde kürek çekti.

Etkinlik, hem bölgedeki rafting sporunun yeniden canlanmasını sağlamak hem de Artvin'in turizm potansiyelini artırmak için önemli bir adım oldu. Katılımcılar, doğa ile iç içe bir gün geçirirken, aynı zamanda rafting sporunun keyfini karada deneyimlemenin tadını çıkardılar.

Sporculardan Mehmet Pelenki, "Hafta sonu etkinliği için arkadaşlar ile Öğdem Köyü'ne geldik. İlçemizde sosyal aktivitelerin devam ettiğini göstermek adına buradayız. Bizim için güzel bir anı oldu. Rafting yapmak için her zaman Çoruh Nehri'nde kürek çekiyorduk. Bugün kar üstünde kürek çektik" derken Alper Derdiyok ise "Biz daha önce Çoruh Nehri'nde bu sporu yapıyorduk. Şu an Çoruh Nehri göle döndü. Biz de 'Karda bu sporu yapalım' dedik. Adını da 'Karrafting' koyduk. Çok eğlendik, herkese tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı. - ARTVİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yusufeli'nde 'Karrafting' Heyecanı - Son Dakika

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