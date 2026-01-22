Bursa'da Nikah Ücretleri Ücretsiz! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Bursa'da Nikah Ücretleri Ücretsiz!

Bursa\'da Nikah Ücretleri Ücretsiz!
22.01.2026 15:56  Güncelleme: 15:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da aile kurumunu güçlendirmek ve yuva kurmayı teşvik etmek için bugüne kadar önemli projeleri hayata geçiren Yıldırım Belediyesi, şimdi de yeni evlenecek çiftlere nikah salonunu ücretsiz tahsis ediyor.

Bursa'da aile kurumunu güçlendirmek ve yuva kurmayı teşvik etmek için bugüne kadar önemli projeleri hayata geçiren Yıldırım Belediyesi, şimdi de yeni evlenecek çiftlere nikah salonunu ücretsiz tahsis ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025'i 'Aile Yılı' ilan etmesinin ardından, aileyi güçlendirecek çalışmalara ağırlık vererek; Aile Çalıştayı düzenleyen, Aile Akademisi'ni başlatan, yeni evlenecek çiftlere nikah ve düğün yardımı yapan Yıldırım Belediyesi, 2026 yılında da yuva kuracak gençlere desteğe devam ediyor. Yıldırım Belediyesi, yeni evlenecek çiftlere destek olmak ve evliliği teşvik etmek amacıyla; hafta içi mesai saatlerinde nikah kıyacak gençlerden nikah salon ücreti almayacak.

Güçlü aile güçlü toplum

Türk toplumunun merkezinde ailenin yer aldığına işaret eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ailenin güçlü olmadığı bir toplumda siyasi, sosyal ve ekonomik mekanizmaların sağlıklı işlemesinin mümkün olmadığını vurguladı. Aile mefhumunu güçlendirmek için birçok projeye imza attıklarını belirten Başkan Yılmaz, "Toplumun özünü, cevherini, çekirdeğini teşkil eden aile kurumu, milli ve manevi değerlerimizin muhafazasında bizler için vazgeçilmez bir yere ve öneme sahiptir. Aile bütünlüğünü ve sürekliliğini teşvik eden, gençlerin yuva kurmasını kolaylaştıran, toplumsal değerleri gözeten faaliyetlerimiz artarak devam ediyor. Bu minvalde Belediye Meclisimizde aldığımız karar ile hafta içi mesai saatlerinde nikah kıyacak olan gençlerimizden, salon ücreti alınmayacak. Bu kararın tüm gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

Yıldırım Belediyesi, Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, Bursa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa'da Nikah Ücretleri Ücretsiz! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de havacılık skandalı: Kendini pilot olarak tanıttı 4 yıl boyunca ücretsiz uçtu ABD'de havacılık skandalı: Kendini pilot olarak tanıttı 4 yıl boyunca ücretsiz uçtu
Aldığı üründen şikayetçi olanlar dikkat Paranızı e-Devlet üzerinden tek tuşla geri alabilirsiniz Aldığı üründen şikayetçi olanlar dikkat! Paranızı e-Devlet üzerinden tek tuşla geri alabilirsiniz
Şırnak’ta heyelan korkuttu: Dev kayalar evin üzerine düştü, aile son anda kurtuldu Şırnak'ta heyelan korkuttu: Dev kayalar evin üzerine düştü, aile son anda kurtuldu
İstanbul’daki uyuşturucu soruşturmasında 1 tutuklama, 3 kişi serbest İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 1 tutuklama, 3 kişi serbest
TEM Otoyolu’nda feci kaza: 1 ölü, 3’ü ağır 27 yaralı TEM Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü, 3'ü ağır 27 yaralı
Güllü’nün kızı Tuğyan’ın sevgilisi gözaltına alındı Güllü'nün kızı Tuğyan'ın sevgilisi gözaltına alındı

16:50
Icardi, Atletico Madrid maçının sinirini Wanda Nara’dan çıkardı
Icardi, Atletico Madrid maçının sinirini Wanda Nara'dan çıkardı
16:43
Dev zincir marketten alışveriş yapan kadın isyan etti: Allah size yedirmesin
Dev zincir marketten alışveriş yapan kadın isyan etti: Allah size yedirmesin
16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı hissedilir şekilde düşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı hissedilir şekilde düşecek
16:13
Esat Yontunç, havalimanında gözaltına alındı
Esat Yontunç, havalimanında gözaltına alındı
15:14
Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu
Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu
14:58
Hakim sordu, tek çırpıda söyledi İşte Sadettin Saran’ın aylık geliri
Hakim sordu, tek çırpıda söyledi! İşte Sadettin Saran'ın aylık geliri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 17:05:54. #7.11#
SON DAKİKA: Bursa'da Nikah Ücretleri Ücretsiz! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.