Bursa\'da Nikah Ücretleri Ücretsiz!

Bursa'da aile kurumunu güçlendirmek ve yuva kurmayı teşvik etmek için bugüne kadar önemli projeleri hayata geçiren Yıldırım Belediyesi, şimdi de yeni evlenecek çiftlere nikah salonunu ücretsiz tahsis ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025'i 'Aile Yılı' ilan etmesinin ardından, aileyi güçlendirecek çalışmalara ağırlık vererek; Aile Çalıştayı düzenleyen, Aile Akademisi'ni başlatan, yeni evlenecek çiftlere nikah ve düğün yardımı yapan Yıldırım Belediyesi, 2026 yılında da yuva kuracak gençlere desteğe devam ediyor. Yıldırım Belediyesi, yeni evlenecek çiftlere destek olmak ve evliliği teşvik etmek amacıyla; hafta içi mesai saatlerinde nikah kıyacak gençlerden nikah salon ücreti almayacak.

Güçlü aile güçlü toplum

Türk toplumunun merkezinde ailenin yer aldığına işaret eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ailenin güçlü olmadığı bir toplumda siyasi, sosyal ve ekonomik mekanizmaların sağlıklı işlemesinin mümkün olmadığını vurguladı. Aile mefhumunu güçlendirmek için birçok projeye imza attıklarını belirten Başkan Yılmaz, "Toplumun özünü, cevherini, çekirdeğini teşkil eden aile kurumu, milli ve manevi değerlerimizin muhafazasında bizler için vazgeçilmez bir yere ve öneme sahiptir. Aile bütünlüğünü ve sürekliliğini teşvik eden, gençlerin yuva kurmasını kolaylaştıran, toplumsal değerleri gözeten faaliyetlerimiz artarak devam ediyor. Bu minvalde Belediye Meclisimizde aldığımız karar ile hafta içi mesai saatlerinde nikah kıyacak olan gençlerimizden, salon ücreti alınmayacak. Bu kararın tüm gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA