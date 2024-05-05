Yüzbaşı Faik Bey'in mezarı temizlendi ve bayrak dikildi - Son Dakika
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Yerel

Yüzbaşı Faik Bey'in mezarı temizlendi ve bayrak dikildi

Yüzbaşı Faik Bey\'in mezarı temizlendi ve bayrak dikildi

Ermeni-Türk harbinde Kars'ta şehit düşen Yüzbaşı Faik Bey'in mezarı, duyarlı bir vatandaş tarafından temizlendi ve bayrak dikildi. Vatandaşlar, mezarın anıt mezar haline getirilmesini veya koruma altına alınmasını istedi. Yüzbaşı Faik Bey'in mezarı, Kars'ın en işlek caddelerinden biri olan Faikbey Caddesi'nde bulunuyor.

05.05.2024 11:53
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Ermeni-Türk harbinde Kars'ta 1920 yılında şehit düşen Yüzbaşı Faik Bey'in mezarına duyarlı vatandaş tarafından önce bayrak dikildi, ardında da mezarın bulunduğu bölge temizlendi.

Tarihi Benli Ahmet İstasyonu'nda dört tarafı duvarla çevrili olan Yüzbaşı Faik Bey'in mezarının anıt mezar haline getirilmesini isteyen vatandaşlar, mezarlıkta 5 ayrı mezarın bulunduğuna dikkat çekerek mezarın olduğu bölgenin koruma altına alınması gerektiğini veya buraya anıt mezar yapılmasını istedi.

Kars'ın en işlek caddelerinden birisi olan Faikbey Caddesi'ne ismi verilen Yüzbaşı Faik Bey'in mezarının tarihi istasyonda bulunduğunu ifade eden vatandaşlar, "Kars ve civarının Ermenilerden geri alınması için yapılan harekat esnasında 12. Tümen, 36. Alay 1'inci tabur komutanı yüzbaşı Faik bey 14 Ekim 1920 tarihinde Ermeni-Türk harbinde, Berne (Koyunyurdu) Köyü'nün doğusundaki tepede birliğin başında olduğu sırada çarpışmalarda şehit düştü. Ben de her sene geliyorum. Otlarını temizliyoruz, bayrağını taktık. Her yıl bu ayalarda gelip buranın bakım ve onarımı yapıyorum" dedi.

Duyarlı vatandaş daha sonra Yüzbaşı Faik Bey'in bulunduğu mezarın etrafını temizledi, mezarın üzerinde bulunan ağaç parçalarını ve istenmeyen otlarını topladı, mezarlığın içerisindeki bayrağı değiştirdi. Şehitlere dua eden vatandaş daha sonra bölgeden ayrıldı. - KARS

Kaynak: İHA

Kars, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yüzbaşı Faik Bey'in mezarı temizlendi ve bayrak dikildi - Son Dakika

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