Yüzüğü Sıkışan Vatandaşa İtfaiye Müdahale Etti

Parmağında yüzük sıkışan vatandaşın yardımına itfaiye koştu
HATAY - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde parmağında yüzük sıkışan vatandaşı yardımına itfaiye ekipleri yetişti.
Reyhanlı ilçesinde yaşayan bir vatandaşın parmağında yüzüğü sıkıştı. Kendi imkanlarıyla yüzüğü çıkarmaya çalışan vatandaş başarısız olunca hastaneye giderek yardım istedi. Durum üzerine hastaneye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede hastaneye gelen itfaiye ekipleri, vatandaşın parmağında sıkışan yüzüğü çıkarttı. Yüzüğün çıkarılmasıyla vatandaş rahat nefes aldı.
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