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Zabıta ekipleri fiyat denetimlerine devam ediyor - Son Dakika

Zabıta ekipleri fiyat denetimlerine devam ediyor

30.12.2021 15:57
Zabıta ekipleri fiyat denetimlerine devam ediyor

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, döviz kurundaki düşüşün fiyatlara yansıyıp yansımadığını tespit etmek için başlattığı denetimlere ara vermeden devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, döviz kurundaki düşüşün fiyatlara yansıyıp yansımadığını tespit etmek için başlattığı denetimlere ara vermeden devam ediyor.

Bir süre önce artan döviz kurunu bahane ederek birçok temel gıda maddesine yapılan zamların dövizdeki düşüşe rağmen yeniden düşürülüp, düşürülmediğini kontrol etmek için kolları sıvayan Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, market market dolaşarak fiyat araştırması yapıyor.

Denetimlerle ilgili bilgi veren yetkililer, ekiplerin marketlerde raf ve kasa fiyatı uygunluğunu denetlediğini söyleyerek, vatandaşa yüksek fiyattan ürün satan esnafların uyarıldığını belirtti. Yetkililer ayrıca denetimlerin sık aralıklarla devam edeceğini de söyledi. - ADIYAMAN

Zabıta ekipleri fiyat denetimlerine devam ediyor
Zabıta ekipleri fiyat denetimlerine devam ediyor

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Zabıta Müdürlüğü, Adıyaman, Market, Döviz, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Zabıta ekipleri fiyat denetimlerine devam ediyor - Son Dakika


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