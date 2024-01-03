Zabıta ekiplerinden marketlere denetim

KÜTAHYA - Kütahya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik etiket, kasa fiyatları ve son kullanım tarihlerine yönelik denetim yaptı.

Başta temel gıda ürünleri olmak üzere vatandaşların her alanda sağlıklı ve kaliteli hizmet alması amacıyla denetimlerini sürdüren Kütahya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerde etiket, kasa fiyatları ve son kullanım tarihlerini kontrol etti.

Zincir marketler başta olmak üzere satılan her türlü ürünün gramajı, fiyat ve irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında inceleme yapan ekiplerimiz, yetkililere de gerekli konularda uyarılarda bulundu.

Vatandaşların her alandaki menfaati için görevinin başında olan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, herhangi olumsuz bir durum ile karşılaşılması halinde gerekli ihbarların yapılması ricasında bulundu.