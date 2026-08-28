Zafer Bayramı Mesajı

Anadolu Sağlık İşletmeleri Derneği (ASİD) Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dr. Yıldırım, 30 Ağustos'un Türk Milleti'nin birlik, beraberlik ruhunu ve vatan sevgisini en güçlü şekilde yansıtan tarihi bir zafer olduğunu belirtti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan zaferin, Türk Milletinin bağımsızlığına, vatanına ve bayrağına verdiği değeri tüm dünyaya gösterdiğini vurgulayan Dr. Yıldırım, "30 Ağustos Zaferi'nin bizlere bıraktığı en değerli miras; toplumsal dayanışma ve ortak sorumluluk bilinciyle ülkemizin geleceğine güvenle sahip çıkma sorumluluğudur. Bu mirası korumak ve gelecek nesillere aktarmak, hepimizin ortak görevidir. 30 Ağustos'un taşıdığı birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun, ülkemizin geleceğine yönelik çalışmalarımıza güç vermesini diliyorum" dedi.

Dr. Yıldırım, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını feda eden tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum" diyerek mesajını sonlandırdı.