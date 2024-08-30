Bakırköy'de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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Bakırköy'de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Bakırköy\'de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Bakırköy'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü büyük bir coşkuyla kutlandı. Binlerce kişi Türk bayraklarıyla kortejde yürüdü ve Emek Demir konser verdi. Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, zaferin önemini vurgulayarak kutlamaların gururla gerçekleştirildiğini belirtti.

30.08.2024 22:05  Güncelleme: 22:07
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Bakırköy'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü büyük bir coşkuyla kutlandı. 30 Ağustos kortejinde binlerce kişi ellerinde Türk bayrağıyla marşlar eşliğinde yürüdü. Kortejin ardından Emek Demir, sevilen parçalarını Bakırköylüler için seslendirdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 30 Ağustos 1922'de kazanılan büyük zaferin 102. yıl dönümü Bakırköy'de coşku içinde kutlandı. Sabah saatlerinde Bakırköy Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni ile başlayan etkinlikler, akşam da kortej yürüyüşü ve konserle devam etti. Ebuzziya Caddesi'nde başlayan kortejdekiler ellerinde bayraklarla marşlar eşliğinde yürüdü. Yürüyüşe Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda son bulan yürüyüş sonrası DJ Yiğit Yıldırım ve sanatçı Emek Demir sahne alarak Bakırköylülere unutulmaz bir bayram yaşattı.

30 Ağustos'un tarihin önemli dönüm noktalarından biri olduğunu ifade eden Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, "Son derece coşkulu ve gururluyuz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kazandığı 30 Ağustos Zafer Bayramımızı Bakırköy'de, ilçemizde büyük coşkuyla gururla kutlamak için, kortej yürüyüşüne başlamak için hazır bulunmaktayız. Bu büyük başarı elbette ki önderimiz Atatürk'ün üstün zekası, dehası ve canlarını feda eden tüm silah arkadaşları ve şehitlerimizle kazanılmış bir başarıdır. Kurtuluş Savaşımızı başarıyla, zaferle sonuçlandırmamızın haklı gururunu bir kez daha burada Bakırköylü hemşehrilerimizle beraber kutlayacağız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Bakırköy, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bakırköy'de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika

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