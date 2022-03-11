ZBEÜ'de 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy programı - Son Dakika
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ZBEÜ'de 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy programı

11.03.2022 11:04
ZBEÜ'de 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy programı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Genç Kalemler Edebiyat Topluluğu tarafından, İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 101. yıl dönümü münasebetiyle "12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy" konulu program gerçekleştirildi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Genç Kalemler Edebiyat Topluluğu tarafından, İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 101. yıl dönümü münasebetiyle "12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy" konulu program gerçekleştirildi.

Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programa, akademik ve idari personel ile öğrencilerden oluşan çok sayıda davetli katıldı. Programda Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. M. Alemdar Yalçın İstiklal Marşı'nın yazılma sürecini; gelecek nesillere mesajlarını ve göndergelerini içeren bilgiler verdi. Mehmet Akif Ersoy'un "O şiir bir daha yazılamaz. Onu kimse yazamaz, onu ben de yazamam. Onu yazmak için o günleri görmek, o günleri yaşamak lazım. O şiir benim değildir. O milletin malıdır. Allah, bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın" sözlerini hatırlatarak onu Türk milletine armağan eden şairi minnet ve şükranla anan Yalçın, İstiklal Marşı'mızın her dizesinde kendine dönüş çağrısı yapıldığını; bireysel ve toplumsal çözünmeyi engellenmenin hedeflendiğini, bu yapılırken de Türk-İslam değerler dizgesinin devreye girdiğini vurguladı. Yalçın'ın konuşmasının ardından Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri İstiklal Marşı'nın yazılma sürecini konu edinen bir tiyatro gösterisi sundu. Kapanış konuşmasının ardından program sona erdi. - ZONGULDAK

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Milli Şair Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılında anılıyor Milli Şair Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılında anılıyor İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü dolayısıyla doğa yürüyüşü yapıldı İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü dolayısıyla doğa yürüyüşü yapıldı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel ZBEÜ'de 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy programı - Son Dakika


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